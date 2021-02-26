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«Лукашенко оказался в таком положении, что любые уступки Кремлю являются необратимыми»

26.02.2021 10:41 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Лукашенко оказался в таком положении, что любые уступки Кремлю являются необратимыми»
Кадр из видео
Последние дни прошли под знаком двух главных кипишей: переговоров в Сочи и намечающихся проблем в экономике. Расписывать их отдельно смысла нет, потому что ситуацию надо рассматривать в комплексе, пишет автор телеграм-канала «Белорусский порядок».

Что касается Сочи, то там нет фундаментальных сдвигов по сравнению с другими датами. Лукашенко делает вид, что вот-вот сдаст еще кусок страны, Путин делает вид что ему даст поверит и выделит денег. Много тумана, церемониала и бессмысленных постов Массандры в Пуле первого.

Но. Лукашенко оказался в таком положении, что любые уступки Кремлю являются необратимыми. Предложения о приватизации, по сути являются капитуляцией. Никто не будет платить рыночную стоимость за предприятия, при покупке которых риск попасть под санкции крайне велик. Хотя РФ и не против побыть в роли скупщика краденого, токсичные активы приобретаются с большим дисконтом.

Потому, не желая терять остатки фамильного серебра, Лукашенко в очередной раз пожертвовал Конституцией (и Независимостью). Для него это бумага, которую он нарушал и переписывал много раз, потому очередные изменения его не волнуют. Отсюда и отказ от нейтрального статуса страны, и юридическое закрепление России как главного союзника. Для него – бумага, для кремляди – легальная основа для последующей оккупации. Это бомба под независимость РБ, закладываемая на годы вперед. И АГЛ на это пошел, причем сознательно.

Что касается позиции москалей, довольно наглядно ее изложил Михаил Ростовский в Московском Комсомольце. Он не просто медийщик, а человек приближенный к замруководителя АП РФ Алексею Громову, курирующего информационную политику и пропаганду. Т.е. ему темник даже не надо отправлять, он и так мыслит в этих рамках. Они изложены здесь и здесь. Наброс в Незыгаре писался по тем же тезисам.

Нейтралитет Беларуси для них категорически неприемлем.

“Что в практическом плане означает «стремление Белоруссии к нейтралитету?» В оборонной сфере — демонтаж широко развитой инфраструктуры ее военных отношений с Россией и начало ползучего процесса полной переориентации внешней политики Минска на Запад.”


Конституционная реформа проводится только по требованию кремлядей.

“Москва не скрывает своей поддержки конституционной реформы в Белоруссии, за которой последует «переконфигурация власти» - читай, уход Лукашенко.” “В политическом плане минский батька — это все равно уже «порченный товар».”


И что самое важное, транзит власти в Беларуси должен проходить под контролем РФ.

“Вопрос заключается в том, когда и каким образом это произойдет: увидим ли мы передачу эстафетной палочки или медленную агонию и деградацию системы власти в Минске, за которой последует лавинообразный обвал.”


“Мы имеем право рассчитывать на дивиденды от своих инвестиций — дивиденды в виде сохранения стратегического партнерства Москвы и Минска на протяжении жизни не только нынешних, но и следующих поколений. В долгосрочном плане сохранение Лукашенко у власти является угрозой для этих инвестиций.”



Подытоживая сказанное, Москва против Лукашенко, но не потому, что он великий сторонник независимости, а потому, что он неуправляемый психопат, который всех достал. Воля белорусского народа, справедливость и законность для них пустой звук. Этот урок должны хорошо усвоить все, кто думает что в РФ будет лучше. Там рулят такие же кровавые черти, просто выглядят поблагороднее. А суть та же.

Если говорить про экономику, судя по ряду признаков, Лукашенко ничего не получил и в ближайшее время не получит. Потому грядущий экономический обвал, вызванный его мудрым правлением, выглядит неизбежным. И госрегулирование цен на социально-значимые товары, это первая ласточка. Повторится история с ценами на бензин, с валютой и прочим, только в бОльших масштабах. Пропаганда будет обвинять в происходящем всех вокруг, кроме главного источника этих бед. И мы знаем фамилию, имя и отчество этого источника. Чем быстрее мы его уйдем, тем больше шансов на построение свободной, развитой и независимой Беларуси.
Статьи в рубрике "Мнение" отражают точку зрения исключительно автора. Позиция редакции UDF.BY может не совпадать с точкой зрения автора. Редакция не несет ответственности за достоверность и толкование приведенной информации
 
Теги: Минск
 
 
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Бомба под независимость Беларуси, закладываемая на годы вперед.
 
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