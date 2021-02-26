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На каком боку нужно спать

Польза сна для организма

Чем полезен сон на левом боку

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Почему нужно спать на левом боку и какая от этого польза Сон на левом боку намного полезнее, чем на правом.

Ученые провели ряд экспериментов и установили, что сон на левом боку намного полезнее, чем на правом. Когда человек в этой позе, у него активизируются функции пищеварительной системы, что оказывает благоприятное влияние на весь организм. Помимо того, происходит улучшение обменных процессов. Также специалисты утверждают, что из организма выводятся все шлаки и токсины.Негативное влияние на желудочный тракт оказывает сон на правом боку. Такой сон может нарушать работу пищеварительной системы, а также оказывать плохое влияние на лимфатическую систему. В конечном итоге все это может привести к осложнениям сердечных болезней.Сон на спине также является вредным, потому что он затрудняет дыхание человека. В этот момент происходит снижение уровня кислорода в крови, в результате чего начинают страдать бронхи и легкие. Часто такой сон приводит к появлению храпа.Ученые заявляют, что сон на спине особенно опасен для беременных женщин, поскольку масса тела матери может давить на ребенка.Как известно, сон является особым физиологическим процессом, выполняющим важные функции в организме. В частности, он восстанавливает иммунитет, обеспечивает отдых, улучшает работу головного мозга. В некоторых случаях сон способствует похудению.Ученые из Америки определили, что при недосыпании у человека повышается вероятность подхватить простуду, поскольку иммунитет у него ослабевает. Специалисты изучили пациентов, у которых наблюдались простудные заболевания. В конечном итоге было установлено, что те, кто спал меньше 5 часов в сутки, чаще других болели, в сравнении с теми, кто спал по 6-8 часов. Они находились в меньшей степени риска заболеть ОРВИ и другими заболеваниями.Все прекрасно знают о том, что перед сном нельзя употреблять пищу. Все дело в том, что во время сна желудок будет продолжать работать, что негативно отразится на сне. Мало того, могут появиться и проблемы с пищеварением. Чтобы помочь желудку лучше работать, нужно лечь на левый бок. В такой позе пища быстрее переваривается и попадает в толстую кишку. К утру у человека появится легкость в теле и чувство голода.На состояние здоровья сердца оказывают влияние много разных факторов, среди которых главными являются питание, воздух и образ жизни. Чтобы уменьшить нагрузку, нужно спать на левом боку. Сон в такой позе уменьшает нагрузку на сердце.Сон в неудобном положении может привести к тому, что утром у человека появится боль в спине и шее. Сон на левом боку такого не допустит.Изжога появляется из-за того, что человек на ночь много ест. Сон на левом боку позволит избежать неприятных ощущений. Сон на правом боку может вызвать боль.У беременной женщины кровообращение повышается в два раза. Малыш, который находится в утробе, давит на все органы и позвоночник матери. Сон на левом боку улучшит кровообращение – и тогда позвоночник не будет так сильно болеть.Если человек будет спать на левом боку, то он не будет храпеть. Именно это становится причиной бессонницы многих людей, чьи близкие все время храпят по ночам. Невзирая на то, что храп вылечить нельзя, можно уменьшить его проявление. Сон на левом боку поможет человеку справиться с храпом.Многим людям не привычно спать на левом боку, поэтому какое-то время придется вырабатывать привычку. Помимо многих преимуществ сна на левом боку, он не дает коже состариться, что является большим плюсом для прекрасного пола. Не стоит слушать тех, кто будет доказывать, что сон на правом боку намного полезнее для здоровья.