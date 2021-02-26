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«Почему никто не спросит Степаненко?»: жена Петросяна взвыла из-за травли

26.02.2021 10:41 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Почему никто не спросит Степаненко?»: жена Петросяна взвыла из-за травли
Евгений Петросян. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Татьяна Брухунова прокомментировала свой недавний отказ общаться с журналистами. Оказывается, ее возмутили вопросы о жизни с юмористом.

Супруга Евгения Петросяна была сильно раздражена сравнением с бывшей женой артиста Еленой Степаненко. По ее мнению, сравнивать женщин могут лишь те, у кого плохо со зрением.

Татьяна Брухунова уверена, что у нее с юмористкой ничего общего. Она искренне не понимает, почему никто не поинтересуется у Степаненко о ее сходстве с прежними возлюбленными Петросяна. Излишнее внимание прессы сильно напрягает девушку.

Татьяна Брухунова уверена, что достойно ответила сотрудникам СМИ. Она не стала вступать в перепалку и ругаться с ними, а покинула театр после премьеры спектакля.

Избранница Евгения Петросяна за два с половиной года публичной травли уже научилась противостоять разного рода провокациям, и это ее закалило. Теперь она старается не обращать внимание на подобные инциденты. Однако девушка подчеркнула, что привыкнуть к этому все-таки невозможно.

Напомним, ранее молодая жена юмориста посетила премьеру спектакля в театре «Модерн». Знаменитость атаковали репортеры, желающие разведать подробности ее личной жизни. Татьяна Брухунова родила от артиста сына Вагана. Звездная пара редко публикует совместные фото в соцсетях, чтобы не вызывать волну обсуждений.
 
 
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Супруга Евгения Петросяна была сильно раздражена сравнением с Еленой Степаненко.
 
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