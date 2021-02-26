Лукашенко высказался о не согласных с происходящим спортсменах: «На предательстве Родины счастья не построишь»

Источник материала: Tut.by

26 февраля во время Олимпийского собрания Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси Александр Лукашенко высказался о протестующих спортсменах.



Фото: president.gov.by

«…Тех, кого так заботливо растили наши тренера в спортивных школах. Тех, кому были созданы абсолютно все условия для совмещения учебы и тренировок в училищах олимпийского резерва и университетах. Тех, кому государство дало возможность заниматься спортом профессионально, не отвлекаясь на бытовые вопросы. Наши лучшие врачи бесплатно лечили их от травм. И даже при дисквалификации мы их не бросали.

А теперь они стоят в приемных международных организаций, выпрашивая санкции против нашего олимпийского движения, да и страны в целом», — передает слова Лукашенко Telegram-канал ATN.

«На предательстве Родины счастья не построишь», — добавил он.

Глава НОК также отметил и тех, которые не пошли против власти:

«Нам есть кем гордиться. Абсолютное большинство спортсменов — настоящие патриоты, которые без остатка отдают свой талант, силы и энергию для побед во имя Отечества».

Напомним, что ряд известных спортсменов, в том числе олимпийская чемпионка по фристайлу Александра Романовская, тренер нацкоманды по фристайлу Николай Козеко, олимпийская призерка по плаванию Александра Герасименя, баскетболистки Елена Левченко и Екатерина Снытина, а также множество других известных белорусских спортсменов высказались против насилия в стране после выборов. Многие из них после этого подвергались давлению со стороны спортивных чиновников, лишились контрактов и мест в командах.

Некоторые спортсмены уехали из страны и вошли в состав созданного после выборов Фонда спортивной солидарности, который помогает репрессированным спортсменам, а также отстаивает их интересы в международных организациях.