Минчане считают, что «Белтелеком» хотел поставить камеры без их согласия. Что говорят в компании

Источник материала: Tut.by

В Минске произошла странная история: жильцы двух домов на улице Казимировской утверждают, будто бы «Белтелеком» хотел установить у них камеры, перед этим проведя телефонный опрос, хотя для этого требуется письменное согласие большинства собственников. При этом в самом «Белтелекоме» говорят, что организация просто предварительно изучала интерес и не планировала ничего делать без одобрения собственников. Рассказываем точку зрения двух сторон.



Снимок носит иллюстративный характер. Источник: Rob Sarmiento / Unsplash

Что говорят жильцы дома

Петр — один из членов правления товарищества собственников домов на улице Казимировской. Он рассказал, что примерно пару месяцев назад в лифтовом холле на информационной доске появилось объявление от «Белтелекома» с предложением различных услуг, в том числе и видеонаблюдения.

Затем примерно в середине января жильцам домов № 15 и 17 по улице Казимировской стали звонить на мобильные телефоны люди, представляющиеся сотрудниками «Белтелекома». Они спрашивали, хотят ли жильцы установить у себя в доме видеонаблюдение (хотя на тот момент в зданиях уже были камеры для видеоконтроля от другого оператора).

А затем 9 февраля на электронную почту председателя товарищества собственников Елены Викторовны пришло письмо, где говорилось о согласовании технических условий на установку видеокамер. К нему прилагались опросные листы с телефонными ответами жильцов по поводу видеоконтроля: напротив фамилий ответивших просто стояло «да» или «нет».

Напомним: по закону установка видеокамер в доме является дополнительной жилищно-коммунальной услугой, и их установка требует соблюдения требований, предусмотренных постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 99 от 27.01.2009 (в ред. постановления Совета Министров Республики Беларусь № 518 от 30.06.2016) и Жилищного кодекса Республики Беларусь.

Также важно понимать, что дополнительная жилищно-коммунальная услуга по установке и техническому обслуживанию камер видеонаблюдения может быть оказана и впоследствии оплачена потребителем услуги только после заключения соответствующего договора на ее оказание и наличия согласия на установку видеокамер не менее чем 50% плюс 1 голос (простое большинство) собственников многоквартирного дома.

К примеру, в 17-м доме — 127 собственников. И согласно присланным результатам телефонного опроса «Белтелекома», 70 из них высказалось просто за установку камер, и лишь 33 — за собственно заключение договора и, соответственно, оплату.

После этого председатель правления связалась с представителями «Белтелекома» для выяснения законности подобного телефонного опроса — по ее словам, там ей сообщили, что правила опроса изменили из-за пандемии. После этого Елена Викторовна предложила распространить опросные листы среди собственников самостоятельно, чтобы все было по закону, — с личными подписями участников.

— Когда мы распространили эти листы, то приложили к ним и результаты телефонного опроса. И мне уже позвонило энное количество людей, говорящих, что они давали совершенно другие ответы, — добавила она.

О том же говорит и Петр — что в опросе указано, будто бы он ответил «да», но на деле он сказал «нет». Он также поговорил с жителями трех случайных квартир, и те также ответили, что ответили иначе.

После этого члены правления товарищества собственников посетили ближайший пункт охраны порядка, чтобы узнать, можно ли признать этот телефонный опрос подделкой документов и несет ли он какие-либо правовые последствия для собственников дома.

По словам наших собеседников, сотрудник правоохранительных органов проинформировал их, что этот опрос вообще не может считаться юридически значимым документом, так как на нем нет ни подписей, ни реквизитов, ни печатей. И затем посоветовал в случае, если кто-либо решит начать устанавливать камеры в подъезде без согласия собственников, вызывать милицию.

В конце концов собственники провели свой опрос — в уже упомянутом 17-м доме за установку камер проголосовало 4 человека, против — 92. Результаты были направлены в «Белтелеком». После этого, по словам председателя ТСЖ, с ней связались представители организации, пояснившие, что все произошедшее — недоразумение, и это был лишь предварительный опрос, призванный оценить возможный интерес к услуге компании. Звонивший заверил, что никто не собирался устанавливать камеры без согласия большинства жильцов.

Что говорит «Белтелеком»

Чтобы узнать точку зрения второй стороны, мы задали «Белтелекому» следующие вопросы: был ли это опрос, на основании которого должны были установить камеры, или же просто изучение интереса? Почему ответы жильцов, указанные в результате телефонного опроса, не всегда совпадают с ответами, которые они называли в беседе с советом собственников? И раз собственники высказались против, то, получается, камеры им не поставят?

Приводим ответ организации без изменений.

— С 2018 года «Белтелеком» предлагает услугу «Видеоконтроль», которая быстро стала востребованной как в корпоративном, так и в жилом секторе. Услуга предоставляется под ключ, то есть «Белтелеком» проводит обследование здания и придомовой территории, подключает систему видеоконтроля, обеспечивает ее круглосуточную работу и поддержку пользователей.

Для установки видеокамер в многоквартирном доме в соответствии с законодательством необходимо согласие большинства собственников квартир (получение этого согласия означает возможность организации услуги для тех собственников, которые изъявят желание заключить договор и пользоваться услугой). Для оценки возможности установки видеокамер и заинтересованности жильцов в пользовании этим сервисом практикуются предварительные телефонные опросы или поквартирные обходы. В настоящее время, в связи эпидемиологической ситуацией, на этапе предварительного изучения пользовательского спроса чаще проводятся телефонные опросы. Необходимо отметить, что результаты телефонного опроса не накладывают на абонентов обязательств по подключению услуги. Пользоваться услугой может только абонент (физическое лицо, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель), заключивший с оператором договор об оказании услуг электросвязи и приложение об оказании услуги «Видеоконтроль».

Получив предварительное согласие большинства жильцов на установку камер и оценив количество желающих пользоваться услугой, прорабатывается решение о строительстве сети видеоконтроля в жилом доме. На этом этапе также запрашиваются технические условия (ТУ), так как для построения системы требуется подключение оборудования к сети электропитания. Эти предварительные действия необходимы для анализа экономической эффективности проекта для оператора.

Монтаж системы видеоконтроля и заключение абонентских договоров производится только после получения оригинальных подписей собственников жилых помещений.

В январе 2021 года специалисты компании «Белтелеком» провели обзвон абонентов, проживающих по ул. Казимировской, д. 15, 17, чтобы проинформировать их об услуге «Видеоконтроль». Результаты телефонного опроса свидетельствовали о заинтересованности жильцов в пользовании услугой. Так, по адресу ул. Казимировская, 15 из 158 квартир согласие на установку в доме видеокамер от компании «Белтелеком» дали 88 абонентов, а предварительное желание подключить услугу и заключить соответствующий договор выразили 42 абонента; по адресу ул. Казимировская, 17 — из 126 квартир 70 абонентов согласны на установку камер, 33 готовы к заключению договорных отношений.

Специалист, выполнявший опрос, заполнил протокол голосования с указанием даты и времени состоявшегося телефонного звонка (данные о телефонном соединении также фиксируются автоматически). Протокол был предоставлен председателю ТСЖ для оформления соответствующего решения и последующей выдачи ТУ. Однако 9 февраля 2021 года был получен отказ председателя в выдаче ТУ. Также председатель сообщила, что проведет опрос самостоятельно.

Поскольку результаты опросов, проведенных специалистом «Белтелекома» и председателем ТСЖ, расходятся, 19 февраля мы провели повторный выборочный телефонный обзвон 20 абонентов — десяти в доме № 15 и десяти в доме № 17. Все 20 абонентов, участвовавших в первоначальном опросе в январе 2021 года и выразивших согласие на подключение услуги, и в настоящее время однозначно подтвердили свое согласие на подключение услуги «Видеоконтроль».

В соответствии с требованиями законодательства, без решения председателя товарищества о выдаче ТУ работы продолжаться не могут.

Мы внимательно изучили сложившуюся ситуацию и подтверждаем правильность действий сотрудников РУП «Белтелеком», проводивших телефонный опрос. Порядок предоставления услуги дополнительно разъяснен председателю ТСЖ. Искренне надеемся, что это позволит нам исключить недопонимание и выстроить в дальнейшем конструктивный диалог.