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Александр Лукашенко: «Оправдания не принимаются!»
Источник материала: Партизан
Александр Лукашенко на Олимпийском собрании НОК рассказал о первоочередной задаче для спортивной отрасли Беларуси на предстоящие месяцы
«Первоочередная задача на предстоящие месяцы – сформировать боеспособный спортивный «десант» в Токио. Оправдания не принимаются!» – предупредил Лукашенко.
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Александр Лукашенко на Олимпийском собрании НОК рассказал о первоочередной задаче для спортивной отрасли Беларуси на предстоящие месяцы
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