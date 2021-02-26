Об этом рассказал заместитель гендиректора по экономике и финансам Дмитрий Горошко во время расширенного оперативного собрания.





Как сообщает корпоративное издание «Гродненский Химик», Дмитрий Горошко доложил о динамике показателей нынешнего года, которые в январе стали выше запланированных, чему благоприятствует конъюнктура цен. Работа всего предприятия направлена на максимизацию прибыли и увеличение доходов.





— В плане заработной платы на февраль-март установлено 25-процентное увеличение тарифных окладов. По итогам первого квартала ожидается средняя заработная плата более 1700 белорусских рублей, — сообщает издание.





Также отмечается, что сейчас ищут возможные пути повышения заработной платы с увеличением ставки первого разряда. Это можно реализовать при выполнении таких показателей, как рентабельность продаж, экспорт товаров и услуг, энергосбережение и ряда других.