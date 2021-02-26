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На какие шиши? На "Гродно Азот" обещают поднять зарплату, но не знают, где брать деньги

26.02.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На «Гродно Азот» по итогам первого квартала ожидается средняя зарплата более 1700 рублей. При этом на предприятии продолжают искать пути повышения получки.

Об этом рассказал заместитель гендиректора по экономике и финансам Дмитрий Горошко во время расширенного оперативного собрания.

Как сообщает корпоративное издание «Гродненский Химик», Дмитрий Горошко доложил о динамике показателей нынешнего года, которые в январе стали выше запланированных, чему благоприятствует конъюнктура цен. Работа всего предприятия направлена на максимизацию прибыли и увеличение доходов.

В плане заработной платы на февраль-март установлено 25-процентное увеличение тарифных окладов. По итогам первого квартала ожидается средняя заработная плата более 1700 белорусских рублей, — сообщает издание.

Также отмечается, что сейчас ищут возможные пути повышения заработной платы с увеличением ставки первого разряда. Это можно реализовать при выполнении таких показателей, как рентабельность продаж, экспорт товаров и услуг, энергосбережение и ряда других.
 
Теги: Гродно
 
 
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На «Гродно Азот» по итогам первого квартала ожидается средняя зарплата более 1700 рублей. При этом на предприятии продолжают искать пути повышения получки.
 
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