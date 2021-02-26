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Обыск у редактора "Виртуального Бреста"
Источник материала: Партизан
Утро 26 февраля началось с обыска у редактора сайта ”Виртуальный Брес " Андрея Кухарчика.
Пока известно, что у журналиста забирают телефон и компьютер, сообщает телеграм-канал Белорусской ассоциации журналистов.
Подробности выясняются.
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Утро 26 февраля началось с обыска у редактора сайта ”Виртуальный Брес " Андрея Кухарчика.
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