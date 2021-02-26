Мнение: «Стало понятно, почему белорусские власти так засуетились вокруг внешней политики»

Источник материала: Салiдарнасць

Если санкции такие мизерные, то почему нервничает Лукашенко?

Телеграм-канал Письма к дочери обратил внимание, что белорусские власти вдруг засуетились вокруг внешней политики.

— Сначала Лукашенко опять рассказал про враждебные внешние силы, которые злобно гнетут белорусские власти. Потом глава Совета безопасности обеспокоился безопасностью на международном уровне. А под конец министр Макей озаботился «гипертрофированной реакцией на президентские выборы», — отмечает.

Белорусский МИД, как известно, вообще очень страдает от отсутствия взаимопонимания. Потому что, ну, никак же они там у себя не хотят понять «национальные психологические особенности» белорусской власти.

Короче, и я не мог понять, чего они вчера все сразу вспомнили про свои обиды на окружающий мир, пока не начали приходить новости из-за границы. А когда стали приходить, я, конечно, сразу понял, что вчерашний день был прямо днем белорусской дипломатии.

В ООН зачитали доклад про белорусский кризис в области прав человека, Евросоюз продлил санкции против белорусских чиновников, а Комитет палаты представителей США принял резолюцию, рекомендующую новые санкции против белорусских властей. Это та, в которой санкции предлагают против предприятий, где права человека нарушались по политических мотивам. Ну, то есть – привет Беларуськалию, Гродно Азот, металлургическому заводу. Да, по-честному, всем белорусским предприятиям, потому что попробуй среди них найди то, на котором права не нарушались.

Ах, да! Еще же вчера Международный олимпийский комитет вроде бы рассматривал вопрос об участии белорусской команды в Олимпиаде, но по итогу ничего определенного не сказал. А загадочно выразился в том смысле, что участие будет зависеть от дальнейшего развития событий. Тоже мне, бином Ньютона, какого развития они там ждут! Изменится состав и руководство белорусского Национального олимпийского комитета, так и допустят белорусскую команду к Олимпиаде. Вон сегодня как раз и выборы президента этого комитета запланированы.

Конечно, кое-кто недоволен. Потому что и санкции, которые Евросоюз продлил старые, и резолюция конгресса не имеет юридической силы, а доклад в ООН — это же вообще просто очень много слов.

Неправильные, короче, санкции. Такими санкциями режим не свергнуть.

Так я тебе, может, ужасную вещь скажу – никакими санкциями, если они, конечно, не принимают форму прямой вооруженной интервенции, никаких режимов в принципе не свергнешь.

Хоть полную торговую блокаду вводи – если власть пользуется поддержкой большинства населения, она переживет любые отключения SWIFT. Санкции – это просто такой вспомогательный инструмент. Причем косвенный эффект от применения этого инструмента может быть даже более действенным, чем прямой.

Косвенный – это когда компании перестают поставлять комплектующие для заводов в стране, «переживающей беспрецедентный кризис в области прав человека». Когда банки отказываются покупать долговые облигации этой страны. Когда срываются сделки, будущее которых казалось безоблачным. Когда зависает на месяцы подписание контрактов на поставки удобрений. Когда, в конце концов, мировые бренды не хотят спонсировать чемпионаты на территории такой страны.

Тут кое-кто интересовался, почему Газпромбанк выдал Белгазпромбанку 60 миллионов, после всего того, что между ними было. Вообще-то материнскому банку и положено дочек поддерживать. Просто по какой-то совершенно непостижимой причине они с июня прошлого года (ну, вот как раз совпало так с делом Бабарико) предпочитали забирать у Белгазпромбанка деньги, а не давать ему новые. А сейчас решили вдруг выполнить свои материнские обязанности.

Но мне вот что любопытно. Просто бросается в глаза удивительное совпадение – в среду суд над Бабарико перенесли на две недели, а в четверг сообщили про 60 миллионов.