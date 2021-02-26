ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко: «Главная задача – сформировать боеспособный спортивный «десант». Оправдания не принимаются!»

26.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Белорусский правитель на Олимпийском собрании НОК дал ЦУ собравшимся. А также прошелся по спортсменам, которые подписали письмо за новые выборы и против насилия.  

Лукашенко: «Главная задача – сформировать боеспособный спортивный «десант». Оправдания не принимаются!»

– Нам есть кем гордиться. Абсолютное большинство спортсменов – настоящие патриоты, которые без остатка отдают свой талант, силы и энергию для побед во имя Отечества, – сказал Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

От отметил, что в зале Национального олимпийского комитета сегодня собралась элита белорусского спорта. Напомним, в течение полугода часть спортсменов подписала письмо за новые выборы и против насилия и вступила в Свободное объединение спортсменов Беларуси. Часть, которая в том числе присутствует на пятничном собрании правителя, подписала письмо в поддержку нынешней власти.

«Пул первого» отдельно обозначил: «О тех, кому государство предоставило возможности для профессионального спорта, а в ответ они в приемных международных организаций выпрашивают санкции против Беларуси, Лукашенко сказал: «На предательстве Родины счастья не построишь».

Лукашенко продолжил, обращаясь к собравшимся:

– Именно вашими усилиями создается спортивная слава Беларуси. Вам принимать решения о дальнейшем развитии олимпийского движения в стране, определять приоритеты в работе, давать оценку сделанному. Именно с вас будут брать пример новые поколения белорусских спортсменов.

По поводу предстоящих Олимпийских игр в Токио он распорядился:

– Первоочередная задача на предстоящие месяцы – сформировать боеспособный спортивный «десант» в Токио. Оправдания не принимаются!

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Романчук: «Деньги под рыночные реформы? Плевать они на их хотели»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by