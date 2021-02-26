Лукашенко: «Главная задача – сформировать боеспособный спортивный «десант». Оправдания не принимаются!»

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Белорусский правитель на Олимпийском собрании НОК дал ЦУ собравшимся. А также прошелся по спортсменам, которые подписали письмо за новые выборы и против насилия.





– Нам есть кем гордиться. Абсолютное большинство спортсменов – настоящие патриоты, которые без остатка отдают свой талант, силы и энергию для побед во имя Отечества, – сказал Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА .

От отметил, что в зале Национального олимпийского комитета сегодня собралась элита белорусского спорта. Напомним, в течение полугода часть спортсменов подписала письмо за новые выборы и против насилия и вступила в Свободное объединение спортсменов Беларуси. Часть, которая в том числе присутствует на пятничном собрании правителя, подписала письмо в поддержку нынешней власти .

«Пул первого» отдельно обозначил: «О тех, кому государство предоставило возможности для профессионального спорта, а в ответ они в приемных международных организаций выпрашивают санкции против Беларуси, Лукашенко сказал: «На предательстве Родины счастья не построишь».

Лукашенко продолжил, обращаясь к собравшимся:

– Именно вашими усилиями создается спортивная слава Беларуси. Вам принимать решения о дальнейшем развитии олимпийского движения в стране, определять приоритеты в работе, давать оценку сделанному. Именно с вас будут брать пример новые поколения белорусских спортсменов.

По поводу предстоящих Олимпийских игр в Токио он распорядился:

– Первоочередная задача на предстоящие месяцы – сформировать боеспособный спортивный «десант» в Токио. Оправдания не принимаются!