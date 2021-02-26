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Лукашенко: «Главная задача – сформировать боеспособный спортивный «десант». Оправдания не принимаются!»
26.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Белорусский правитель на Олимпийском собрании НОК дал ЦУ собравшимся. А также прошелся по спортсменам, которые подписали письмо за новые выборы и против насилия.
– Нам есть кем гордиться. Абсолютное большинство спортсменов – настоящие патриоты, которые без остатка отдают свой талант, силы и энергию для побед во имя Отечества, – сказал Александр Лукашенко, сообщает
От отметил, что в зале Национального олимпийского комитета сегодня собралась элита белорусского спорта. Напомним, в течение полугода часть спортсменов
«Пул первого» отдельно обозначил: «О тех, кому государство предоставило возможности для профессионального спорта, а в ответ они в приемных международных организаций выпрашивают санкции против Беларуси, Лукашенко сказал: «На предательстве Родины счастья не построишь».
Лукашенко продолжил, обращаясь к собравшимся:
– Именно вашими усилиями создается спортивная слава Беларуси. Вам принимать решения о дальнейшем развитии олимпийского движения в стране, определять приоритеты в работе, давать оценку сделанному. Именно с вас будут брать пример новые поколения белорусских спортсменов.
По поводу предстоящих Олимпийских игр в Токио он распорядился:
– Первоочередная задача на предстоящие месяцы – сформировать боеспособный спортивный «десант» в Токио. Оправдания не принимаются!
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Лукашенко: «Главная задача – сформировать боеспособный спортивный «десант». Оправдания не принимаются!»
Белорусский правитель на Олимпийском собрании НОК дал ЦУ собравшимся.
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