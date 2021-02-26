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Конфликт в Нагорном Карабахе завершен
26.02.2021 11:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 фев – Sputnik. Лидер Азербайджана заявил, что конфликт в Карабахе завершен, так как Баку уже передал всех военнопленных.
"Мы раньше Армении вернули всех военнопленных. Остающиеся сейчас – это диверсанты. Любые спекуляции Армении и других стран неуместны", – заявил Алиев на пресс-конференции зарубежным журналистам.
Последует
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Баку передал Еревану всех военнопленных, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
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