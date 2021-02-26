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Говорящие детали: Меган Маркл раскрыла пол ребенка через украшение

26.02.2021 11:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Беременная супруга принца Гарри Меган Маркл снова вызвала жаркие обсуждения в сети: фанаты уверены, что она решила раскрыть пол будущего ребенка с помощью украшения.

14 февраля стало известно, что Маркл беременна во второй раз. Тогда эта новость осчастливила не только семью мятежников, но и поклонников, ведь до этого экс-актриса пережила выкидыш. Будущие родители уже узнали пол ребенка, но пока не спешат делиться информацией с общественностью, что сподвигло фанатов поискать - и найти - очевидный намек.

Пользователи социальных сетей решили, что Маркл уже раскрыла пол ребенка, причем сделала это в своем духе - с помощью красноречивого украшения.

Поклонники просмотрели новое видео от Гарри и Меган и проанализировали образ герцогини. В сети уверены, что пол малыша герцогиня сообщила через розовый сапфир на пальце.

"Розовое колечко - намек не девочку?"; "Она не случайно надела это кольцо"; "Мег постоянно носит говорящие украшения. Это точно намек", - прокомментировали фанаты.

Напомним, что Маркл действительно любит подавать особые знаки через украшения: "сердечные рубины", мистический браслет и другие драгоценности не раз обсуждались в сети.

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Теги: Новости
 
 
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Поклонники не перестают обсуждать вторую беременность мятежной герцогини и делают определенные выводы, исходя из ее внешнего вида.
 
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