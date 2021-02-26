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Говорящие детали: Меган Маркл раскрыла пол ребенка через украшение
26.02.2021 11:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Беременная супруга принца Гарри Меган Маркл снова вызвала жаркие обсуждения в сети: фанаты уверены, что она решила раскрыть пол будущего ребенка с помощью украшения.
14 февраля стало известно, что Маркл
Пользователи социальных сетей решили, что Маркл уже раскрыла пол ребенка, причем сделала это в своем духе - с помощью красноречивого украшения.
Поклонники просмотрели новое видео от Гарри и Меган и проанализировали образ герцогини. В сети уверены, что пол малыша герцогиня сообщила через розовый сапфир на пальце.
"Розовое колечко - намек не девочку?"; "Она не случайно надела это кольцо"; "Мег постоянно носит говорящие украшения. Это точно намек", - прокомментировали фанаты.
Напомним, что Маркл действительно любит подавать особые знаки через украшения: "сердечные рубины", мистический браслет и другие драгоценности не раз обсуждались в сети.
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Поклонники не перестают обсуждать вторую беременность мятежной герцогини и делают определенные выводы, исходя из ее внешнего вида.
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