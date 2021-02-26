Читатели: ТЦ Dana Mall закрыт, приехали саперы

Источник материала: Onliner

Читатели сообщают о странностях в одном из самых популярных торговых центров — Dana Mall. «„Дана Молл“ закрыт на вход. Ничего не говорят и не объясняют, просто закрыто, а когда откроется — непонятно. Люди, которые выходят из здания, просто пожимают плечами — они тоже не в курсе, но вроде не эвакуация», — сообщил в чат-бот один из читателей. Другой минчанин дополнил картину своим видением ситуации: по его мнению, из ТЦ организованно выводят людей, и скоро приедут кинологи.





Фото, которые были присланы в чат-бот, подтверждают слова: заезд на паркинг перекрыт, внутри самого ТЦ пусто. Onliner связался с представителем торгового центра, но из короткого комментария понятнее ситуация не стала:

— По техническим причинам на данный момент торговый центр закрыт.









Минут через десять после первого сообщения минчане уточнили, что на место приехала саперная группа.





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