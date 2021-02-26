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Читатели: ТЦ Dana Mall закрыт, приехали саперы

26.02.2021 11:07 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Читатели сообщают о странностях в одном из самых популярных торговых центров — Dana Mall. «„Дана Молл“ закрыт на вход. Ничего не говорят и не объясняют, просто закрыто, а когда откроется — непонятно. Люди, которые выходят из здания, просто пожимают плечами — они тоже не в курсе, но вроде не эвакуация», — сообщил в чат-бот один из читателей. Другой минчанин дополнил картину своим видением ситуации: по его мнению, из ТЦ организованно выводят людей, и скоро приедут кинологи.

Читатели: ТЦ Dana Mall закрыт, приехали саперы

Фото, которые были присланы в чат-бот, подтверждают слова: заезд на паркинг перекрыт, внутри самого ТЦ пусто. Onliner связался с представителем торгового центра, но из короткого комментария понятнее ситуация не стала:

— По техническим причинам на данный момент торговый центр закрыт.

Читатели: ТЦ Dana Mall закрыт, приехали саперы
Читатели: ТЦ Dana Mall закрыт, приехали саперы

Минут через десять после первого сообщения минчане уточнили, что на место приехала саперная группа.

Читатели: ТЦ Dana Mall закрыт, приехали саперы

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Читатели сообщают о странностях в одном из самых популярных торговых центров — Dana Mall. «„Дана Молл“ закрыт на вход. Ничего не говорят и не объясняют, просто...
 
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