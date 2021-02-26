Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

Белорусская валютно-фондовая биржа

Московская биржа

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Доллар начал торги 26 февраля ростом до максимума за 2,5 недели За последние восемь торгов доллар дорожает уже седьмой раз.

По данным https://banki24.by по состоянию на 12:26:Курс доллара вырос сразу на 0,0101 BYN до 2,6121 BYN/USD до максимума за 18 дней.За последние восемь торгов доллар дорожает уже седьмой раз, но общее укрепление американца за это время не такое уж сильное — 0,0322 BYN.Курс евро снизился лишь на 0,0002 BYN до 3,1753 BYN/EUR и оставил максимум за 22 дня.Курс российского рубля рухнул сразу на 0,0380 BYN до 3,5031 BYN/100 RUB.За предыдущие три дня сотня российских рублей успела подорожать на 0,0556 BYN и взобраться на максимум почти за полгода.Курс доллара за сутки существенно вырос. Так, если вчера утром на бирже в Москве за доллар предлагали 73,51 российских рублей, то сегодня утром уже 74,71 российских рублей.Евро за сутки подорожал с 89,46 российских рублей до 90,70 российских рублей.