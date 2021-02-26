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Доллар начал торги 26 февраля ростом до максимума за 2,5 недели
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Белорусская валютно-фондовая биржа
По данным https://banki24.by по состоянию на 12:26:
Курс доллара вырос сразу на 0,0101 BYN до 2,6121 BYN/USD до максимума за 18 дней.
За последние восемь торгов доллар дорожает уже седьмой раз, но общее укрепление американца за это время не такое уж сильное — 0,0322 BYN.
Курс евро снизился лишь на 0,0002 BYN до 3,1753 BYN/EUR и оставил максимум за 22 дня.
Курс российского рубля рухнул сразу на 0,0380 BYN до 3,5031 BYN/100 RUB.
За предыдущие три дня сотня российских рублей успела подорожать на 0,0556 BYN и взобраться на максимум почти за полгода.
Московская биржа
Курс доллара за сутки существенно вырос. Так, если вчера утром на бирже в Москве за доллар предлагали 73,51 российских рублей, то сегодня утром уже 74,71 российских рублей.
Евро за сутки подорожал с 89,46 российских рублей до 90,70 российских рублей.
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За последние восемь торгов доллар дорожает уже седьмой раз.
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