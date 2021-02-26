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Александр Лукашенко ушел с поста главы НОК Беларуси
Источник материала: Tut.by
В Национальном олимпийском комитете (НОК) Беларуси прошли выборы президента. Главной интригой было, останется ли на своем посту глава ведомства Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко ушел с поста.
Новым главой НОК стал уже бывший первый вице-президент Виктор Лукашенко.
На собрании также был выбран новый состав исполкома НОК.
В предыдущий исполком входили Александр Лукашенко, Виктор Лукашенко, Дмитрий Довгаленок, Дмитрий Басков, Валентин Боровок, Татьяна Дроздовская, Александр Петкевич, Дмитрий Пиневич, Сергей Репкин, Артем Цуран, Любовь Черкашина, Олег Шепель и Антон Юспа.
Против всех их, кроме Татьяны Дроздовской, были введены санкции МОК.
Вопроса перевыборов, возможно, бы и не стояло, если бы не давление со стороны Международного олимпийского комитета в связи с репрессиями по отношению к белорусским спортсменам.
Еще в декабре Исполком МОК постановил, что «нынешнее руководство НОК должным образом не защитило белорусских спортсменов от политической дискриминации», что противоречит Олимпийской хартии, и ввел санкции в отношении НОК Беларуси.
Санкции
На последнем заседании исполкома МОК глава комитета Томас Бах
Ранее британское издание Inside the Games сообщало, что если исполком МОК решит, что спортсмены, протестующие против Лукашенко, по-прежнему подвергаются дискриминации, могут быть приняты дальнейшие меры, в том числе отстранение Национального олимпийского комитета, что вынудит спортсменов выступать под нейтральным олимпийским флагом.
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В Национальном олимпийском комитете (НОК) Беларуси прошли выборы президента.
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