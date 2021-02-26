Александр Лукашенко ушел с поста главы НОК Беларуси

Источник материала: Tut.by

В Национальном олимпийском комитете (НОК) Беларуси прошли выборы президента. Главной интригой было, останется ли на своем посту глава ведомства Александр Лукашенко.



Алксандр Лукашенко и глава МОК Томас Бах. Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко ушел с поста.

Новым главой НОК стал уже бывший первый вице-президент Виктор Лукашенко.

На собрании также был выбран новый состав исполкома НОК.

В предыдущий исполком входили Александр Лукашенко, Виктор Лукашенко, Дмитрий Довгаленок, Дмитрий Басков, Валентин Боровок, Татьяна Дроздовская, Александр Петкевич, Дмитрий Пиневич, Сергей Репкин, Артем Цуран, Любовь Черкашина, Олег Шепель и Антон Юспа.

Против всех их, кроме Татьяны Дроздовской, были введены санкции МОК.

Вопроса перевыборов, возможно, бы и не стояло, если бы не давление со стороны Международного олимпийского комитета в связи с репрессиями по отношению к белорусским спортсменам.

Еще в декабре Исполком МОК постановил, что «нынешнее руководство НОК должным образом не защитило белорусских спортсменов от политической дискриминации», что противоречит Олимпийской хартии, и ввел санкции в отношении НОК Беларуси.

Санкции включали запрет Александру Лукашенко, главе НОК, его старшему сыну Виктору, первому вице-президенту НОК, а также другим членам исполкома НОК посещать Токио-2020 и прекращение любой финансовой поддержки этой организации.

На последнем заседании исполкома МОК глава комитета Томас Бах заявил , что они следят за ситуацией вокруг выборов в НОК Беларуси, и уже после будут обсуждать свои возможные дальнейшие действия.

Ранее британское издание Inside the Games сообщало, что если исполком МОК решит, что спортсмены, протестующие против Лукашенко, по-прежнему подвергаются дискриминации, могут быть приняты дальнейшие меры, в том числе отстранение Национального олимпийского комитета, что вынудит спортсменов выступать под нейтральным олимпийским флагом.