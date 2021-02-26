ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Суд вынес приговор водителю автобуса, который насмерть сбил своего внука в Воложинском районе

26.02.2021 11:23 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Суд Воложинского района приговорил 47-летнего жителя деревни Пугачи, который в августе 2020 года, управляя автобусом МАЗ, смертельно травмировал своего внука, к трем годам «химии», пишет МЛЫН.BY.

Как рассказала изданию помощник прокурора Воложинского района Мария Колбасич, обвиняемый работал водителем пригородного автобуса Воложин — Пугачи. В тот день, 7 августа, после смены он не погнал автобус в автопарк, а приехал на нем домой и поставил на своем подворье. Вечером стал заниматься ремонтом. Его дочь со своим полуторагодовалым сыном, внуком обвиняемого, тоже была во дворе.

Когда женщина пошла на улицу выносить мусор, оставив ребенка ненадолго без присмотра, мужчина решил проверить автобус после ремонта, завел его и стал сдавать задним ходом, наехав на внука, который находился рядом с задним колесом. Прибывшие на место аварии медики констатировали смерть мальчика.

На судебном процессе обвиняемый полностью признал свою вину, чистосердечно раскаялся и сказал, что это горе останется с ним до конца жизни.

Прокурор предложил суду назначить наказание в виде четырех лет «домашней химии», чтобы обвиняемый отбывал его дома. Но суд приговорил мужчину к трем годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет.

Приговор в законную силу не вступил. Адвокат обвиняемого обжаловал его в Минском областном суде.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На судебном процессе обвиняемый полностью признал свою вину, чистосердечно раскаялся и сказал, что это горе останется с ним до конца жизни.
 
Новости дня
Новости разные
 
Латушко: датский BankInvest избавился от белорусских евробондов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by