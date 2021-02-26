Суд вынес приговор водителю автобуса, который насмерть сбил своего внука в Воложинском районе

Источник материала: Tut.by

Суд Воложинского района приговорил 47-летнего жителя деревни Пугачи, который в августе 2020 года, управляя автобусом МАЗ, смертельно травмировал своего внука, к трем годам «химии», пишет МЛЫН.BY .

Как рассказала изданию помощник прокурора Воложинского района Мария Колбасич, обвиняемый работал водителем пригородного автобуса Воложин — Пугачи. В тот день, 7 августа, после смены он не погнал автобус в автопарк, а приехал на нем домой и поставил на своем подворье. Вечером стал заниматься ремонтом. Его дочь со своим полуторагодовалым сыном, внуком обвиняемого, тоже была во дворе.

Когда женщина пошла на улицу выносить мусор, оставив ребенка ненадолго без присмотра, мужчина решил проверить автобус после ремонта, завел его и стал сдавать задним ходом, наехав на внука, который находился рядом с задним колесом. Прибывшие на место аварии медики констатировали смерть мальчика.

На судебном процессе обвиняемый полностью признал свою вину, чистосердечно раскаялся и сказал, что это горе останется с ним до конца жизни.

Прокурор предложил суду назначить наказание в виде четырех лет «домашней химии», чтобы обвиняемый отбывал его дома. Но суд приговорил мужчину к трем годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет.

Приговор в законную силу не вступил. Адвокат обвиняемого обжаловал его в Минском областном суде.

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