Лукашенко - о предстоящей Олимпиаде: «Точно так, как Россию, нас будут плющить со всех сторон»

Источник материала: Tut.by

Глава Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко выступил сегодня на Олимпийском собрании, где высказался о подготовке к Играм в Токио, которые пройдут этим летом.



Фото: president.gov.by

«Для спортсменов и тренеров сделано все возможное, и даже более того в этих непростых условиях. Поэтому первоочередная задача на предстоящие месяцы — сформировать боеспособный спортивный „десант“ в Токио. Оправдания здесь не принимаются, и быть их вообще не может! Нам действительно нужен боеспособный „десант“ в Токио. Мы туда поедем сражаться, нам будет непросто. Точно так, как Россию, по-народному говоря, нас будут плющить со всех сторон. И мы должны выдержать».

«Едем в Токио драться. И чем больше жмут на людей, тем большее сопротивление. В этих условиях надо показывать результат, чтобы им доказать, что мы не с Луны свалились. Надо давать результат! Я понимаю, это спорт. Но зубами уцепитесь и покажите, что вы можете», — заявил глава НОК.