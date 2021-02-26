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Лукашенко - о предстоящей Олимпиаде: «Точно так, как Россию, нас будут плющить со всех сторон»

26.02.2021 11:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Глава Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко выступил сегодня на Олимпийском собрании, где высказался о подготовке к Играм в Токио, которые пройдут этим летом.


Фото: president.gov.by

«Для спортсменов и тренеров сделано все возможное, и даже более того в этих непростых условиях. Поэтому первоочередная задача на предстоящие месяцы — сформировать боеспособный спортивный „десант“ в Токио. Оправдания здесь не принимаются, и быть их вообще не может! Нам действительно нужен боеспособный „десант“ в Токио. Мы туда поедем сражаться, нам будет непросто. Точно так, как Россию, по-народному говоря, нас будут плющить со всех сторон. И мы должны выдержать».

«Едем в Токио драться. И чем больше жмут на людей, тем большее сопротивление. В этих условиях надо показывать результат, чтобы им доказать, что мы не с Луны свалились. Надо давать результат! Я понимаю, это спорт. Но зубами уцепитесь и покажите, что вы можете», — заявил глава НОК.

На собрании он также высказался о несогласных с происходящим в стране спортсменах: «На предательстве Родины счастья не построишь».

 
 
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