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Ученые рассказали, почему так важно ложиться спать в одно и то же время

26.02.2021 11:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Важно не только спать достаточное количество часов, но и ложиться в одно и то же время. Новое исследование Университета Мичигана обнаружило связь между нарушением режима сна и повышенным риском плохого настроения и депрессии, пишет ScienceAlert. Работа опубликована в NPJ Digital Medicine.


Фото: pexels.com

В ходе исследования замерялось время сна и настроение 2115 врачей в течение первого года их обучения. Ученые обнаружили, что добровольцы со сбитым графиком сна с большей вероятностью сообщали о плохом настроении и имели более выраженные симптомы депрессии (согласно анкетированию).

Несоблюдение режима сна влияло на риск депрессии так же сильно, как недосыпание в целом.

«Эти результаты подчеркивают, что постоянный график сна является недооцененным фактором в борьбе с депрессией», — говорит нейробиолог Сриджан Сен из Мичиганского университета.

Новое исследование подтверждает предыдущие работы, которые предполагали, что игнорирование наших биологических ритмов может ухудшать настроение и со временем повысить риск депрессии.

Старайтесь регулярно ложиться и просыпаться в одно и то же время — это может благотворно повлиять на самочувствие.

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Важно не только спать достаточное количество часов, но и ложиться в одно и то же время.
 
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