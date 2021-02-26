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Bloomberg: США задействовали истребитель F-15 для нанесения удара по Сирии
Источник материала: Tut.by
Американские военные задействовали в четверг истребитель F-15 для нанесения удара по территории Сирии. Об этом
По сведениям источника из числа официальных лиц, удар был нанесен по нескольким зданиям в том месте, которое американская сторона считает «перевалочным пунктом», используемым при переброске членов вооруженных формирований в Ирак. По сведениям агентства, военные США полагали, что там находятся несколько человек.
По словам источников газеты
В Пентагоне заявили в четверг, что США нанесли по указанию президента Джо Байдена «авиаудары по используемой проиранскими вооруженными группами инфраструктуре на востоке Сирии». В ведомстве уточнили, что «удары стали ответом на недавние атаки против представителей США и коалиции в Ираке». По данным Пентагона, «ударами разрушено несколько объектов, расположенных на КПП, используемом многочисленными проиранскими группами, включая «Катаиб Хезболлах» и «Катаиб Сайид аль-Шухада».
22 февраля так называемая зеленая зона Багдада подверглась ракетному обстрелу. По информации телеканала
На прошлой неделе район аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане, где находится военная база, которую используют американские военные, также подвергся ракетному обстрелу. В результате удара погиб гражданский служащий, пострадали военнослужащий США и несколько американских специалистов.
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Авиаудар был нанесен по зданиями, где якобы находились члены незаконных вооруженных формирований.
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