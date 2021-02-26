Bloomberg: США задействовали истребитель F-15 для нанесения удара по Сирии

Источник материала: Tut.by

Американские военные задействовали в четверг истребитель F-15 для нанесения удара по территории Сирии. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на агентство Bloomberg .



Фото: wikipedia.org

По сведениям источника из числа официальных лиц, удар был нанесен по нескольким зданиям в том месте, которое американская сторона считает «перевалочным пунктом», используемым при переброске членов вооруженных формирований в Ирак. По сведениям агентства, военные США полагали, что там находятся несколько человек.

По словам источников газеты The New York Times , американская сторона исходит из того, что несколько участников указанных формирований были убиты при авиаударе. Официальные подтверждения этого не приводятся.

В Пентагоне заявили в четверг, что США нанесли по указанию президента Джо Байдена «авиаудары по используемой проиранскими вооруженными группами инфраструктуре на востоке Сирии». В ведомстве уточнили, что «удары стали ответом на недавние атаки против представителей США и коалиции в Ираке». По данным Пентагона, «ударами разрушено несколько объектов, расположенных на КПП, используемом многочисленными проиранскими группами, включая «Катаиб Хезболлах» и «Катаиб Сайид аль-Шухада».

22 февраля так называемая зеленая зона Багдада подверглась ракетному обстрелу. По информации телеканала Al Arabiya , всего по этому району иракской столицы, где расположены госучреждения и иностранные диппредставительства, в том числе посольство США, было выпущено по меньшей мере три реактивных снаряда. Две ракеты упали внутри зоны, третья — за ее пределами. Как отмечается, пострадавших нет.

На прошлой неделе район аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане, где находится военная база, которую используют американские военные, также подвергся ракетному обстрелу. В результате удара погиб гражданский служащий, пострадали военнослужащий США и несколько американских специалистов.