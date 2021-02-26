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Bloomberg: США задействовали истребитель F-15 для нанесения удара по Сирии

26.02.2021 11:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Американские военные задействовали в четверг истребитель F-15 для нанесения удара по территории Сирии. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на агентство Bloomberg.


Фото: wikipedia.org

По сведениям источника из числа официальных лиц, удар был нанесен по нескольким зданиям в том месте, которое американская сторона считает «перевалочным пунктом», используемым при переброске членов вооруженных формирований в Ирак. По сведениям агентства, военные США полагали, что там находятся несколько человек.

По словам источников газеты The New York Times, американская сторона исходит из того, что несколько участников указанных формирований были убиты при авиаударе. Официальные подтверждения этого не приводятся.

В Пентагоне заявили в четверг, что США нанесли по указанию президента Джо Байдена «авиаудары по используемой проиранскими вооруженными группами инфраструктуре на востоке Сирии». В ведомстве уточнили, что «удары стали ответом на недавние атаки против представителей США и коалиции в Ираке». По данным Пентагона, «ударами разрушено несколько объектов, расположенных на КПП, используемом многочисленными проиранскими группами, включая «Катаиб Хезболлах» и «Катаиб Сайид аль-Шухада».

22 февраля так называемая зеленая зона Багдада подверглась ракетному обстрелу. По информации телеканала Al Arabiya, всего по этому району иракской столицы, где расположены госучреждения и иностранные диппредставительства, в том числе посольство США, было выпущено по меньшей мере три реактивных снаряда. Две ракеты упали внутри зоны, третья — за ее пределами. Как отмечается, пострадавших нет.

На прошлой неделе район аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане, где находится военная база, которую используют американские военные, также подвергся ракетному обстрелу. В результате удара погиб гражданский служащий, пострадали военнослужащий США и несколько американских специалистов.

 
 
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Авиаудар был нанесен по зданиями, где якобы находились члены незаконных вооруженных формирований.
 
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