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Победительница детского «Евровидения» и вокалист «Без Билета» выпустили трек «Прогулка»

26.02.2021 11:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ксения Ситник и Виталий Артист выпустили совместную композицию «Прогулка».
В треке соединены два жанра: музыка и поэзия. Cама «Прогулка» — о любовной истории, которая закончилась, не начавшись.


Ксения Ситник. Фото: instagram.com/ksenia_sitnik

26 февраля на всех цифровых площадках появился совместный трек победительницы детского «Евровидения» Ксении Ситник и Виталия Артиста — участника «Без билета», который начал сольную карьеру. О том, как родился неожиданный фит, Ксения рассказывает так:

— Мы давно знакомы друг с другом, мне всегда нравилась эта музыка ["Без билета"], которая ассоциировалась у меня с поиском собственного пути, с бесконечностью Вселенной, с невероятной магией и со светом, искрящимся сквозь такие точные строки и ритмы песен, что всегда стреляют прямо в сердце.


Виталий Артист. Фото предоставлено музыкантом

Виталий добавляет:

— При прочтении ряда Ксениных стихов меня сбило с ног, и вместе с психологическим нокдауном пришло озарение: должен быть написан музыкально-поэтический бестселлер.

Сейчас ребята готовят творческий эксперимент — альбом «Пустота», который будет посвящен откровенным чувствам, философской лирике и теме вечной жизни. Сейчас Ксения серьезно занимается писательской деятельностью. Виталий же готовится к первому сольному концерту, который состоится 1 июня в столичном Prime Hall.

Концерт Виталия Артиста

Когда: 1 июня, 19.00
Где: Prime Hall
Сколько: от 30 рублей

Купить билет

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Ксения Ситник и Виталий Артист выпустили совместную композицию «Прогулка». В треке соединены два жанра: музыка и поэзия. Cама «Прогулка» - о любовной истории,...
 
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