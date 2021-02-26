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Победительница детского «Евровидения» и вокалист «Без Билета» выпустили трек «Прогулка»
Источник материала: Tut.by
Ксения Ситник и Виталий Артист выпустили совместную композицию «Прогулка».
26 февраля на всех цифровых площадках
— Мы давно знакомы друг с другом, мне всегда нравилась эта музыка ["Без билета"], которая ассоциировалась у меня с поиском собственного пути, с бесконечностью Вселенной, с невероятной магией и со светом, искрящимся сквозь такие точные строки и ритмы песен, что всегда стреляют прямо в сердце.
Виталий добавляет:
— При прочтении ряда Ксениных стихов меня сбило с ног, и вместе с психологическим нокдауном пришло озарение: должен быть написан музыкально-поэтический бестселлер.
Сейчас ребята готовят творческий эксперимент — альбом «Пустота», который будет посвящен откровенным чувствам, философской лирике и теме вечной жизни. Сейчас Ксения серьезно занимается писательской деятельностью. Виталий же готовится к первому сольному концерту, который
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Ксения Ситник и Виталий Артист выпустили совместную композицию «Прогулка». В треке соединены два жанра: музыка и поэзия. Cама «Прогулка» - о любовной истории,...
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