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Курс доллара превысил 2,65 рубля. Какие курсы валют установили обменники 26 февраля
Источник материала: Tut.by
Курс доллара на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 26 февраля растет. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.
Что происходит на торгах 26 февраля
На торгах курс доллара вырос на 0,39% — до 2,6122 рубля, евро снизился на 0,01% — до 3,1753 рубля (данные на 10.23).
Какие курсы валют установили обменники
Выше всего курс продажи банками доллара — 2,654 рубля (Белагропромбанк), а ниже всего — 2,616 рубля (Абсолютбанк, Технобанк).
Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.
Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Paritetbank — 2,612 рубля.
Курс продажи банками евро выше всего в Банке БелВЭБ — 3,24 рубля, а ниже всего — в Технобанке — 3,173 рубля.
Евро выгоднее всего сдавать в БСБ Банке — 3,175 рубля.
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