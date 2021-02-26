Курс доллара превысил 2,65 рубля. Какие курсы валют установили обменники 26 февраля

Источник материала: Tut.by

Курс доллара на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 26 февраля растет. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Что происходит на торгах 26 февраля

На торгах курс доллара вырос на 0,39% — до 2,6122 рубля, евро снизился на 0,01% — до 3,1753 рубля (данные на 10.23).

Какие курсы валют установили обменники

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,654 рубля (Белагропромбанк), а ниже всего — 2,616 рубля (Абсолютбанк, Технобанк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Paritetbank — 2,612 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в Банке БелВЭБ — 3,24 рубля, а ниже всего — в Технобанке — 3,173 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в БСБ Банке — 3,175 рубля.

Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)

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