Черный дом в Чехии, фасад которого не красили, а обжигали. Смотрим, что получилось

Источник материала: Tut.by

Фасадный сайдинг из обожженного дерева как строительный материал оценили многие профессиональные архитекторы и дизайнеры и с удовольствием используют его для создания эксклюзивных строений и интерьеров. Сегодня мы покажем, что получилось у чешской студии Mjölk Architekti, которая обновила коттедж на склонах долины Горска-Каменице, отделав его фасад древесиной, обработанной по японской технологии «шоу суги бан».

Черный дом в Чехии



Фото: Boys Play Nice

Коттедж, над которым работала студия, был не таким уж и старым — его построили в 1980-х годах. Но он выглядел несовременно и скучно, зато располагался в живописном месте недалеко от городка Горни-Йиржетин. Именно местоположение и привлекло покупателей, поэтому задачей Mjölk Architekti было обновить здание и максимально вписать его в окружающий ландшафт.



Фото: Boys Play Nice

Прежде всего архитекторы кардинально изменили облик коттеджа, сменив серый бризолит на фасаде на деревянные доски, обожженные по технологии «шоу суги бан».

Shou sugi ban, или «томление кедра» — так называется процесс обжига древесины в Японии. Этой технологией пользуются и в наши дни на японских мануфактурах. Изготовленный таким способом фасадный сайдинг сохраняет свои свойства и внешний вид до 80 лет. В нем уже не будут жить насекомые и грибы, поджечь его очень трудно.

Древесиной студия отделала не только стены, но и крышу, дымоход и террасу. Так получился монолитный объем, который отлично вписался в природный ландшафт. Кроме того, архитекторы установили большие окна, которые заменили несколько маленьких, а также сделали раздвижную дверь, которая ведет на новую террасу.





С нее открывается лучший вид на закат, а кроме того, отсюда можно наблюдать за оленями, которые часто заходят в сад.





Оригинальную планировку коттеджа полностью изменили: часть потолка в гостиной удалили, чтобы сделать пространство двойной высоты, а на втором этаже расположили новые спальные зоны. В одну спальню можно подняться по лестнице из кухни, а во вторую — по лестнице, спрятанной в шкафу.













Также студия Mjölk Architekti построила на территории небольшой гостевой домик, в котором есть сауна и спальня. Его фасад также сделан из обожженной доски.





Не боги доски обжигают

Процесс обжига древесины по японской технологии теоретически довольно прост. Необходимо выстроить три доски в виде треугольника или туннеля. Конструкция выставляется вертикально, в нижней части разжигается огонь. Тяга внутри туннеля такая, что при правильных действиях пламя очень быстро распространится внутри и будет вырываться с обратной стороны, выглядит это как факел. Под действием открытого огня происходит глубокое обугливание древесины. Как долго дереву гореть, определяет мастер. Японцы, например, доски обжигают до глубины 3−5 мм. После их промывают водой, непрочный обугленный слой счищается. Такая технология имеет существенный минус — степень обугленности может быть неравномерной по всей длине досок. Но мастерство приходит с опытом.

Чтобы полностью контролировать степень обжига, можно воспользоваться газовой горелкой. При небольшом воздействии на поверхности доски сгорают ворсинки и задиры, при этом она обретает золотистый оттенок. При более длительном происходит обугливание материала и он обретает серебристо-черный цвет. В некоторых случаях, используя неравномерный обжиг, добиваются эффекта «мерцания» древесины.



Фото: Boys Play Nice

После обжига материал обрабатывают металлическими щетками, шлифуют, промывают. Конечный результат получается стойкий и долговечный, текстура дерева хорошо видна, имеет темный насыщенный цвет. После шлифовки и промывки поверхности становятся чистыми и не мажут.

Разные породы древесины поддаются термическому воздействию по-разному, и после снятия сгоревшего слоя у них по-разному проявляется рисунок, цвет. Важна также и влажность — мокрое дерево шипит, но не горит.





Чтобы достичь максимального декоративного эффекта на древесине, обожженные и зачищенные доски покрывают маслом, бесцветным лаком. Впрочем, можно ничем и не покрывать, результат будет и так поводом для восхищения.