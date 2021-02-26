В Минске замечена самоходная артиллерия - ее перевозили по железной дороге

Источник материала: Tut.by

В редакцию TUT.BY прислали видео замеченной в Минске бронетехники. 42.TUT.BY рассказывает, что это за боевые машины.

По словам читателя, приславшего видеоролик в редакцию, кадры были сняты в 8.30 утра в районе улицы Володько. По железной дороге шел состав с платформами, на которых ясно видна бронетехника — по словам читателя, танки.

При ближайшем рассмотрении выяснилось, что, хотя перед нами действительно гусеничные боевые машины, но, скорее всего, не танки. На платформах перевозилась техника, больше похожая на самоходные артиллерийские установки — гаубицы 2С1 «Гвоздика» и 2С3 «Акация». Это одни из самых распространенных машин этого класса в белорусских войсках.

Самоходная 122-мм полковая самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика» отличается замечательной маневренностью, позволяющей ей действовать совместно с БМП и БТР, к тому же САУ неплохо плавает.

При необходимости самоходка может бить прямой наводкой, и в ее боекомплект входят кумулятивные снаряды для борьбы с танками. Невращающиеся кумулятивные снаряды 3БК6 и 3БК13 пробивают 400 и 460 мм гомогенной броневой стали.

Броневой корпус 152-мм дивизионной самоходной гаубицы 2С3 «Акация» способен защитить экипаж от пуль и осколков снарядов. Толщина лобовой брони достигает 30 мм, бортовой — 15 мм. Основными боеприпасами гаубицы являются осколочно-фугасные снаряды 53-ОФ-540 (дальность стрельбы в 17,05 км), и 3ОФ25 с улучшенной аэродинамической схемой (дальностью в 17,4 км).

Кроме них в боекомплекте присутствует еще и корректируемый снаряд «Краснополь», предназначенный для борьбы с бронетехникой противника, уничтожения важных объектов, например, штабов, переправ и прочих.

САУ обладает хорошими динамическими характеристиками: при весе в 27,5 тонн она способна развивать скорость до 60 км/ч по шоссе и 20−25 км по пересеченной местности.

Помимо артиллерийских установок, на платформе замечены и невооруженные машины — скорее всего, это комплекс управления огнем 1В12. Он нужен для разведки и управления огневыми взводами, батареями и дивизионами. Комплекс может работать при любой погоде и в любое время суток. Он нужен для определения координат огневой позиции, ориентирования орудий, приема данных для стрельбы и поддержания связи штаба с артиллерией.

Мы направили вопрос о том, куда могут транспортироваться эти боевые машины, в Госкомвоенпром и управление боевой подготовки Минобороны. Мы добавим ответ, если он нам придет.