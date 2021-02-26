В Минске продается Opel Rekord 1980 года выпуска с пробегом 40 тысяч км. И у него необычная история

Источник материала: Tut.by

Такие машины — большая редкость. Иногда их называют «капсула времени». В Минске продается великолепно сохранившийся экземпляр когда-то престижного седана Opel Rekord E — автомобиль 1980 года выпуска с пробегом всего 40 тысяч. История появления его в Беларуси оказалась немного таинственной.

Загадочная история Opel Rekord

Нынешний владелец этого автомобиля Руслан рассказал, что все началось несколько месяцев назад с просьбы знакомого продать гараж.

— И так, между прочим, он заметил, что в гараже есть еще «подарочек» — какая-то старая машина. Я подумал — да кому она нужна? Явно какой-то хлам. Но спросил, что за марка, модель. Оказалось, старый Opel Rekord. Я даже засмеялся. «Опель»? Да там одно название от него осталось явно. Знакомый же уверял меня, что автомобиль вроде в неплохом состоянии. Но он от машин далек. Потом сбросил мне буквально три фотографии, и я сразу понял, что это просто находка.



Так выглядел Opel Rekord после 12 лет взаперти

Руслан тут же загорелся идеей приехать и посмотреть машину. Но как она попала в Беларусь, да еще сохранилась в таком состоянии?

— Как я понял из рассказа знакомого, этот Opel Rekord в 1981 году покупался новым в Германии. Владельцем был военный, который там служил в советское время. Но утверждать не могу. Возможно, был какой-то еще собственник перед тем, как попасть к гражданину Советского Союза. И там же, в Германии, автомобиль эксплуатировался. А уже в Беларусь Opel Rekord попал в 1993 году, вероятно, после развала Советского Союза владелец приехал на ней из Германии и уже поставил на учет здесь. Какое-то время владелец машиной пользовался — раз 30 съездил на дачу.

Мы можем лишь предполагать, кто был владельцем автомобиля. Но купить в Германии годовалый Opel Rekord в 1981 году обычный гражданин Советского Союза точно не мог. А и стоила такая версия с двухлитровым бензиновым мотором внушительные 15 700 немецких марок. По официальному курсу 1976 года это равнялось 6358 советским рублям.

Opel Rekord E выпускался с 1977 по 1986 год. С 1982 года представлена рестайлинговая версия Rekord E2. Первая генерация вышла в исполнениях S, Luxus, Berlina, Caravan Luxus. Гамма двигателей состояла из бензиновых агрегатов 1.7 (60 л. с.), 1.9 (75 л. с.), 2.0 (100 л. с.), 2.0S (110 л. с.) и дизельного 2.1D (60 л. с.).

По словам Руслана, последний раз на машине выезжали на дорогу лет 12 назад. Потом ее даже не заводили — просто помыли и поставили в гараже. Машину не консервировали по всем правилам, лишь скинули клеммы с аккумулятора.



На переоформление в ГАИ автомобиль добирался на эвакуаторе

— Переговоры с владельцем, бывшим военным, шли, наверное, месяца три. Он настаивал на обязательном полном переоформлении, а я очень хотел сохранить старые номера. Но владелец категорически отказался. Пришлось соглашаться. На память о прошлом автомобиля у меня остались только фото еще советского техпаспорта.

К сожалению, нам не удалось узнать подробности истории Opel Rekord у первого владельца. Мы попытались с ним связаться, но от общения он отказался.

Чтобы оживить машину, поставили только аккумулятор





Когда Руслан приехал забирать Opel Rekord, то, по его словам, машину пришлось буквально «выдирать» из гаража. 12 лет простоя все же сказались. На лафете автомобиль увезли в ГАИ на переоформление.

— После всех необходимых процедур и получения новых номеров я повез машину в сервис. Там ее посмотрели, поставили новый аккумулятор, заменили масло и завели. Буквально с пол-оборота. Идеальная машина. Потом я на ней съездил на сервис, который занимается антикоррозионной обработкой автомобилей. Там мой «Опель» посмотрели специалисты — сказали что днище в идеальном состоянии, ни ржавчинки. Даже загнали на подъемник для сравнения какой-то пятилетний Mercedes. И говорят владельцу — вот, мол, какой должна быть машина, — улыбается Руслан.

После парочки коротких поездок Руслан удивился, что в автомобиле сохранилась «живая» подвеска. Удивительно, что за 40 лет резинки не рассыпались в труху. Заводится легко, разве что немного хандрит при длительном простое. Возможно, где-то скопилась влага. Но 40-летний возраст все же сказался на состоянии кузова. Ржавчины нет, но лакокрасочное покрытие — родное! — местами потускнело, где-то облезло.





— Единственное, что красилось, это низ дверей. В остальном кузов в родной краске. Что очень радует — в машине нет никакого «колхоза», все детали и элементы полностью оригинальные. Ну и опять же, надо понимать, что машине 40 лет. Даже если она не ездила зимой, все равно краска потускнела, есть небольшие вздутия ЛКП. Но гнили точно нет нигде, ни на одном элементе.

Мы заглянули под капот и обратили внимание на трещины вокруг «стаканов» передних стоек. Руслан считает, что это не из-за удара — тогда бы перекрашивались крылья, а они в родной краске. Возможно, просто отслаивается какое-то покрытие от времени.

— Есть еще кое-где по кузову мелкие вопросы, но я их исправлять не буду. Просто оставлю все как есть, чтобы покупатель видел истинное состояние автомобиля. И уже если захочет, то пусть сам занимается, делает так, ему надо. Решать только будущему владельцу — доводить машину до идеала или оставлять с печатью времени на кузове.





И если по кузову есть косметические недостатки, то салон сохранился реально в первозданном виде. За 40 тысяч километров в нем не успело ничего истереться, истрепаться, сломаться. Кресла мягкие, вольготные, но не продавленные. Обивка на них словно новая. Правда, водительская дверь открывается с некоторым трудом — где-то заедает замок.





Интерьер простой, аккуратный и по-своему стильный. Но самое главное — он сохранил просто непередаваемый дух и запах автомобилей 80-х — 90-х годов. Комплектация весьма скромная — нет ни кондиционера, ни электрических стеклоподъемников. Зато сохранилась кассетная магнитола (не уверены, что «родная»).





На заднем диване много места, есть выдвижной подлокотник.

Хотел оставить себе, но…





— Меня посещали такие мысли — оставлю себе это сокровище. Дети растут, им достанется. Но тогда надо думать, где этот автомобиль хранить. Нужен отапливаемый сухой гараж, которого у меня нет. На улице такую машину не оставишь.

Руслан признается, что продать такую машину сложно. В Беларуси мало людей, которые реально смогут понять ценность этого экземпляра и то, что через 10−15 лет у этого Opel Rekord будет совсем другая стоимость.

— Еще когда я ее только купил, один знакомый заинтересовался. Он собирает старые машины, у него есть «Волга», «Москвич». И вот он увидел мой Opel Rekord, и у него глаза загорелись. Я спрашиваю — сколько дашь? Он отвечает — ну 800 долларов. Ясно. У меня даже слов не было, — смеется Руслан.

Владелец говорит, что за бесценок машину отдавать не будет. Но при этом если увидит у покупателя блеск в глазах, готовность следить за машиной и содержать ее, то готов поторговаться. Сейчас автомобиль продается за 5555 долларов. Но это цена не окончательная, а скорее, ориентировочная.

— У меня уже были покупатели, которым я отказал. По разговору понял, что машина просто умрет у них через какое-то время. Так что с продажей я точно не тороплюсь. Сейчас машина стоит в шоу-руме дилера Opel. Ребята сделали ей детейлинг, навели блеск. Им хорошо — люди приходят, радуются. И мне удобно — машина стоит в теплом и чистом шоу-руме. Пусть ждет того, кто будет ее ценить по-настоящему и вдохнет в нее новую жизнь.

Opel Rekord в деталях



































































