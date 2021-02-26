Ученые объяснили, чем плохо есть много хлеба и картофеля

Источник материала: Tut.by

Крупное исследование на пяти континентах показало, что диета с высоким содержанием углеводов низкого качества (диета с высоким гликемическим индексом) приводит к более высокому риску сердечных приступов, инсультов и смерти, пишет MedicalXpress . Исследование опубликовано в New England Journal of Medicine.



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За 137851 человеком в возрасте от 35 до 70 лет наблюдали в среднем 9,5 лет — в рамках исследования эпидемиологии городского и сельского населения. Для оценки питания использовались опросники. В течение периода наблюдения среди участников было зарегистрировано 8780 смертей и 8252 серьезных сердечно-сосудистых событий.

Исследователи классифицировали потребление углеводов с пищей в зависимости от того, повышают ли определенные типы углеводов уровень сахара в крови больше, чем другие (высокий гликемический индекс), и сравнили этот показатель с частотой сердечно-сосудистых заболеваний или смерти.

Те люди, которые придерживались диеты с наивысшими 20% гликемического индекса, имели на 50% больше шансов получить сердечно-сосудистый приступ или инсульт, если у них уже было заболевание сердца, а если нет — на 20% большую вероятность того, что таковое у них разовьется.

Эти риски также были выше среди людей, страдающих ожирением.

«Диеты с высоким содержанием углеводов низкого качества связаны с сокращением продолжительности жизни, в то время как диеты, богатые высококачественными углеводами (фрукты, овощи и бобовые) имеют положительный эффект», — подытожил автор работы Дэвид Дженкинс, профессор диетологии и медицины в университете Торонто.

Гликемический индекс — это относительный показатель влияния углеводов в продуктах питания на изменение уровня сахара в крови. Большинство фруктов, овощей, бобов и цельнозерновых продуктов имеют низкий гликемический индекс, тогда как белый хлеб, белый рис и картофель имеют высокий гликемический индекс.