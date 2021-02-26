Семейный междусобойчик: Лукашенко отдал должность главы НОК сыну

Президентом НОК Беларуси "избран" его старший сын Виктор.





Напомним, Виктор Лукашенко - помощник президента по национальной безопасности, член Совета безопасности. В 2019 году он был назначен папой вице-президентом НОК. Теперь же папа отдал ему должность президента, которую сам занимал с 1997 года.





Интересно, как на это отреагирует МОК? Напомним, на днях МОК отложил решение по "беларускому вопросу", заявив, что пристально наблюдает за ситуацией в Беларуси.





Дело в том, что если МОК признает, что правящий в Беларуси режим продолжает репрессии в отношении спортсменов, то национальной сборной запретят выступать на Олимпиаде в Токио под госфлагом.





Судя по ситуации с "избранием" нового президента НОК, высока вероятность, что так оно и будет.