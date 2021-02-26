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Семейный междусобойчик: Лукашенко отдал должность главы НОК сыну

26.02.2021 11:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко покинул пост президента Национального олимпийского комитета.

Семейный междусобойчик: Лукашенко отдал должность главы НОК сыну
Президентом НОК Беларуси "избран" его старший сын Виктор.

Напомним, Виктор Лукашенко - помощник президента по национальной безопасности, член Совета безопасности. В 2019 году он был назначен папой вице-президентом НОК. Теперь же папа отдал ему должность президента, которую сам занимал с 1997 года.

Интересно, как на это отреагирует МОК? Напомним, на днях МОК отложил решение по "беларускому вопросу", заявив, что пристально наблюдает за ситуацией в Беларуси.

Дело в том, что если МОК признает, что правящий в Беларуси режим продолжает репрессии в отношении спортсменов, то национальной сборной запретят выступать на Олимпиаде в Токио под госфлагом. 

Судя по ситуации с "избранием" нового президента НОК, высока вероятность, что так оно и будет.
 
 
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Александр Лукашенко покинул пост президента Национального олимпийского комитета.
 
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