В Минске «заминировали» ТЦ «Дана Молл»

Минская милиция проверяет сообщение о минировании торгового центра «Дана Молл», расположенного на проспекте Независимости.



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«Сегодня утром в милицию поступило электронное сообщение о минировании торгового центра «Дана Молл», — сообщается в телеграм-канале ГУВД Мингорисполкома.

Отмечается, что на место прибыли сотрудники милиции, «предпринимаются необходимые меры безопасности, работает саперно-пиротехническая группа».

С начала года это уже седьмое анонимное сообщение о минировании зданий. 27 и 30 января, а также 3, 10, 11 и 15 февраля неизвестные сообщили о минировании в столице учреждений образования, административных, гостиничных, промышленных предприятий, транспортных и торговых объектов. Все сообщения оказались ложными.

В соответствии с ч. 1 ст. 340 УК за заведомо ложное сообщение об опасности предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.