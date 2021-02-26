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Лукашенко пожаловался «жесточайшее давление»

26.02.2021 11:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко, выступая сегодня в Минске на Олимпийском собрании, пожаловался на «жесточайшее давление».

Лукашенко пожаловался «жесточайшее давление»
Фото носит иллюстративный характер

Он отметил, что переживает «очень непростой период», о чем много говорил на Всебелорусском народном собрании.

«Наша страна, люди, к сожалению, подвергаются жесточайшему давлению по всем направлениям. В ход идет все: от откровенных фейков и создания агрессивной информационной среды до запугиваний и попыток терактов», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Он утверждает, что на «раскачивание общества известные «спонсоры» не жалеют денег».

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Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко, выступая сегодня в Минске на Олимпийском собрании, пожаловался на «жесточайшее давление».
 
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