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Латушко: датский BankInvest избавился от белорусских евробондов

26.02.2021 11:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Один из западных банков уже проинформировал о продаже белорусских евробондов, сообщил руководитель Народного антикризисного управления (НАУ) Павел Латушко во время видеострима 25 февраля.

Латушко: датский BankInvest избавился от белорусских евробондов

Ранее НАУ направило письма во все инвестиционные фонды, которые держат белорусские евробонды, с просьбой с учетом ситуации в Беларуси требовать досрочного их погашения официальным Минском.

«Мы занимаемся вопросом евробондов, которые были выпущены в 2020 году, то есть когда в тюрьме уже находился Сергей Тихановский, Северинец, Статкевич, Бабарико посадили», — отметил Латушко.

«Эти 1,2 млрд долларов (от размещения евробондов. — БелаПАН.) должны были пойти на погашение внешней задолженности, но в реальности, по нашим данным, пошли на поддержку силового аппарата, режима», — заявил руководитель НАУ.

«Мы проводим здесь очень активную деятельность. Ведем переговоры со всеми банками. Кстати, один из банков, который приобретал евробонды, — вот буквально сегодня в мой адрес поступило письмо от BankInvest (Дания), который сообщил о том, что ими проданы все белорусские евробонды. Так что есть результат от наших действий», — заявил Латушко.

«Я думаю, что в ближайшее время и другие финансовые институты, инвестиционные фонды, которые приобрели евробонды, продадут белорусские евробонды, потому что это против имиджа этих структур. Иначе фактически это означает, что они поддерживают режим в Беларуси», — отметил руководитель Народного антикризисного управления.

Как сообщалось, в июне 2020 года белорусские власти разместили среди западных инвесторов два новых выпуска еврооблигаций на 1,25 млрд долларов.

Евробонды «Беларусь-2026» на 500 млн долларов размещены на срок 5,7 года (с погашением в феврале 2026 года) под ставку 5,875% годовых. Облигации «Беларусь-2031» на 750 млн долларов размещены на срок 10,7 года (с погашением в феврале 2031 года) под ставку 6,378% годовых. Облигации размещены по цене 100% от номинальной стоимости.

По данным Минфина, около 97% еврооблигаций Беларуси приобретено крупными западными управляющими компаниями и инвестиционными фондами.

Размещением евробондов власти занимаются для привлечения средств, которые направляются на рефинансирование платежей по госдолгу. Начиная с 2012 года Беларусь должна выплачивать в год по госдолгу более 3 млрд долларов. Пиковые выплаты, согласно данным Минфина, продлятся как минимум до 2024 года.

 
 
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Один из западных банков уже проинформировал о продаже белорусских евробондов, сообщил руководитель Народного антикризисного управления (НАУ) Павел Латушко во...
 
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