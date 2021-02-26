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Минфин о кредитах от РФ и призывах к инвесторам продавать белорусские евробонды

26.02.2021 11:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Министерстве финансов считают, что инвестфондам сейчас будет невыгодно предъявлять к досрочному погашению белорусские евробонды: они покупали их, чтобы заработать. Что касается кредитов от России, то договоренности по второму траншу одобренного займа сохраняются, новые заимствования прорабатываются.

«Я отношусь к этим призывам весьма спокойно по двум причинам. Во-первых, инвестфонды в первую очередь хотели заработать деньги на процентах. Стоимость размещения в тех же США значительно ниже, чем доходность от размещения белорусских облигаций. Не думаю, что их приобретали для того, чтобы потом резко продать и потерять свою доходность», — сказал журналистам министр финансов Юрий Селиверстов, пишет БЕЛТА.

По его словам, «ситуация с платежным балансом, со счетом текущих операций положительная». Потому нет каких-то предпосылок для того, чтобы просто избавляться от белорусских еврооблигаций, считает министр.

Напомним, Народное антикризисное управление от имени Павла Латушко направило письма покупателям белорусских евробондов, чтобы они предъявили их к досрочному погашению. В пресс-службе НАУ заявили, что деньги от продажи евробондов пошли не на рефинансирование внешнего долга, а на репрессии.

Второй транш российского кредита, как и сообщали ранее, Беларусь ждет в I полугодии. В Минфине не видят предпосылок для изменения этого срока.

Юрий Селиверстов также ответил, ведутся ли переговоры по поводу нового российского кредита. Министр сказал: «Вопросы привлечения кредитных ресурсов, в том числе в России на реализацию совместных проектов, включая инфраструктурные, стояли всегда. Сейчас такие вопросы тоже прорабатываются. Инфраструктуру надо развивать». О какой именно инфраструктуре идет речь, он не уточнил.

 
 
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В Министерстве финансов считают, что инвестфондам сейчас будет невыгодно предъявлять к досрочному погашению белорусские евробонды: они покупали их, чтобы...
 
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