Источник материала: Onliner Теперь, конечно, трудно представить, были бы такие очереди на диагностические станции, если бы не прошел слух о том, что с 1 марта за непройденный техосмотр станут штрафовать в автоматическом режиме, как за превышение скорости. Слух оказался всего лишь слухом, Госавтоинспекция уже выступила с заявлением о том, что, хоть такая возможность и будет предусмотрена законодательством, для технической реализации этой задумки потребуется немало времени, пока такой контроль совершенно невозможен. А очереди никуда не делись. Сегодня утром мы насчитали более 60 машин: водители твердо намерены как можно скорее пройти необходимую процедуру, которая в предыдущие годы, скажем мягко, многими была не востребована.

Очереди на техосмотр не уменьшаются

С самого утра 60 машин

Диагностическая станция №21 на проспекте Дзержинского расположена во дворах. Тем не менее с самого утра хвост очереди автомобилей, приехавших на техосмотр, прошив насквозь прилегающую территорию, вывалился на проспект и растянулся в крайней правой полосе. Утром мы насчитали в этой очереди более 60 машин. Это значит, тот, кто становится последний, четко понимает, что потратит на прохождение техосмотра не один час. И даже не два.















Один из наших читателей рассказывал вчера, что потратил три часа на то, чтобы пройти процедуру на автомобиле жены. Прошел, доволен — у супруги и так уже было предупреждение от ГАИ за непройденный техосмотр, зачем и дальше испытывать судьбу. Но, по его словам, многие из тех, кто был в той же очереди, уехали со станции ни с чем — не прошли. Обидно.

Откуда такой ажиотаж

Первая волна ажиотажа у диагностических станций поднялась сразу после Нового года, и вызвана она известными изменениями в законодательстве. Госпошлину отменили, заменив ее обязательным налогом, но самое главное — эти выплаты отвязали от техосмотра. Те, кто принципиально не хотел платить и поэтому не получал разрешение на допуск к движению, наконец вздохнули спокойно. И поехали проходить техосмотр: ГАИ с дорог никуда не делась, было очевидно, что после таких изменений контроль станет строже, а позиция к тем, кто не прошел, принципиальнее.













Законодательство

Напомним, что обязанность проведения государственного технического осмотра транспортных средств, самоходных машин, подлежащих государственной регистрации и государственному учету, закреплена статьей 33 Закона Республики Беларусь «О дорожном движении».

А в соответствии с п. 10.3 Правил дорожного движения водителю запрещается участвовать в дорожном движении на транспортном средстве, конструкция и техническое состояние которого не отвечают требованиям технических нормативных правовых актов, не прошедшем государственный технический осмотр и процедуру выдачи разрешения на его допуск к участию в дорожном движении.

Ответственность за управление транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении либо которое не зарегистрировано в установленном порядке, предусмотрена ч. 5 ст. 18.12 КоАП — предупреждение или штраф в размере от 1 до 3 базовых величин (после увеличения размера базовой величины сумма штрафа составляет от 29 до 87 рублей).





Вторая волна

Вторая волна, напоминающая цунами, вот уже несколько дней бьется о стены диагностических станций. Дело в том, что в конце прошлой недели появился слух о том, что с 1 марта за непройденный техосмотр станут штрафовать с помощью камер, работающих в автоматическом режиме. Водители испугались, что наравне с «письмами счастья» за скорость станут приходить такие же — за техосмотр.

С самого начала люди опытные покачали головами, понимая, что настолько стремительная адаптация всех технических систем для такого контроля если и возможна, то маловероятна. Одно дело законодательно предусмотреть возможность штрафовать, и совсем другое — все для этого подготовить. Это касается и базы данных, и всех юридических аспектов. Опять же вопрос: если автомобиль проезжает несколько камер скорости, каждый раз превышая, он получит соответствующее число штрафов — это логично; а что если машина с непройденным техосмотром за короткий отрезок времени тоже проедет несколько камер — с какой периодичностью будут выписывать штрафы?





В результате, видя, что происходит на диагностических станциях, Госавтоинспекция выступила с заявлением : никакого автоматического контроля с 1 марта не будет. Если дословно:

«С технической точки зрения в ближайшей перспективе это невозможно, более того, на сегодняшний день Госавтоинспекцией вопрос оперативной реализации таких возможностей не ставится».

Заявление было опубликовано вчера. Сегодня утром очереди из желающих пройти техосмотр никуда не делись. Не поверили или просто решили закрыть вопрос с техосмотром — не столь важно в этой ситуации. Важно то, что сегодня пройти техосмотр, похоже, посложнее (по крайней мере это отнимет больше времени), чем в любой другой период за несколько прошедших лет.

Занял очередь с 7 утра

Один из водителей, приехавший сегодня на станцию, рассказал корреспонденту Onliner, что очередь занял с 7 утра. Твердо намерен получить разрешение на допуск к участию в дорожном движении, хоть и слышал, что штрафовать за его отсутствие с использованием автоматики пока не будут.

Впрочем, профилактические рейды ГАИ никто не отменял, поэтому причины опасаться штрафов действительно есть.

Сотрудники диагностической станции как могут справляются с обступившей их стихией: просят парковаться поплотнее, консультируют на ходу по возникающим вопросам. Вот у кого теперь работы — хоть отбавляй.

Кстати, на сайте Белтехосмотра есть возможность онлайн-записи на диагностическую станцию УП «Белтехосмотр» ДС №210. Так вот ближайшая свободная дата — 24 марта.













Хотите рассказать, каково теперь пройти техосмотр? Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich .

Читайте также: