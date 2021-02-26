Микроскопический пляжный домик без туалета выставлен на продажу за $450 тысяч

Источник материала: Onliner

Британский рынок недвижимости поражает не только стоимостью жилья, но и тем, что находятся желающие такие деньги платить. Об очередном предложении, которое, по нашим меркам, выглядит очень странно, рассказывает The Sun. Пляжный домик размером с одну не самую крупную комнату продается за $450 тыс. Здесь нет даже санузла, но риелтор уверен, что покупатель найдется быстро.

Этот дом впору назвать хижиной. С первого взгляда сложно поверить, что здесь в принципе кто-то захочет жить, не говоря уже о том, чтобы платить за это немаленькие деньги. Из удобств внутри имеется лишь электричество для холодильника и освещения, вода в мойке и газовая плита, работающая от баллона. Стиральная машина, душ и туалет отсутствуют. Для того чтобы воспользоваться ими, обитателям домика придется прибегнуть к услугам общественных уборных, душевых и прачечных. Проживание здесь разрешено только в летние месяцы, и даже на машине добраться сюда не получится. Ее придется оставить в ближайшем городке, а затем воспользоваться паромом и прогуляться пешком.





















Все дело в расположении. Домик находится на песчаной косе в графстве Дорсет рядом с морем и песчаным пляжем. Этого в Британии оказывается вполне достаточно, чтобы на покупку хижин без удобств в данном поселке стояла настоящая очередь. Продавец уверен, что проблем с продажей здания не будет, особенно в текущих условиях, когда для жителей страны зарубежные поездки на отдых максимально осложнены. К тому же нынешний владелец дома умудрился создать внутри целых семь спальных мест, поэтому после ослабления карантина новые хозяева смогут ночевать здесь или всей большой семьей, или даже пригласить друзей.



















