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Микроскопический пляжный домик без туалета выставлен на продажу за $450 тысяч

26.02.2021 11:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Британский рынок недвижимости поражает не только стоимостью жилья, но и тем, что находятся желающие такие деньги платить. Об очередном предложении, которое, по нашим меркам, выглядит очень странно, рассказывает The Sun. Пляжный домик размером с одну не самую крупную комнату продается за $450 тыс. Здесь нет даже санузла, но риелтор уверен, что покупатель найдется быстро.

Этот дом впору назвать хижиной. С первого взгляда сложно поверить, что здесь в принципе кто-то захочет жить, не говоря уже о том, чтобы платить за это немаленькие деньги. Из удобств внутри имеется лишь электричество для холодильника и освещения, вода в мойке и газовая плита, работающая от баллона. Стиральная машина, душ и туалет отсутствуют. Для того чтобы воспользоваться ими, обитателям домика придется прибегнуть к услугам общественных уборных, душевых и прачечных. Проживание здесь разрешено только в летние месяцы, и даже на машине добраться сюда не получится. Ее придется оставить в ближайшем городке, а затем воспользоваться паромом и прогуляться пешком.

Микроскопический пляжный домик без туалета выставлен на продажу за 0 тысяч
Микроскопический пляжный домик без туалета выставлен на продажу за 0 тысяч
Микроскопический пляжный домик без туалета выставлен на продажу за 0 тысяч
Микроскопический пляжный домик без туалета выставлен на продажу за 0 тысяч
Микроскопический пляжный домик без туалета выставлен на продажу за 0 тысяч

Все дело в расположении. Домик находится на песчаной косе в графстве Дорсет рядом с морем и песчаным пляжем. Этого в Британии оказывается вполне достаточно, чтобы на покупку хижин без удобств в данном поселке стояла настоящая очередь. Продавец уверен, что проблем с продажей здания не будет, особенно в текущих условиях, когда для жителей страны зарубежные поездки на отдых максимально осложнены. К тому же нынешний владелец дома умудрился создать внутри целых семь спальных мест, поэтому после ослабления карантина новые хозяева смогут ночевать здесь или всей большой семьей, или даже пригласить друзей.

Микроскопический пляжный домик без туалета выставлен на продажу за 0 тысяч
Микроскопический пляжный домик без туалета выставлен на продажу за 0 тысяч
Микроскопический пляжный домик без туалета выставлен на продажу за 0 тысяч
Микроскопический пляжный домик без туалета выставлен на продажу за 0 тысяч
Микроскопический пляжный домик без туалета выставлен на продажу за 0 тысяч

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Британский рынок недвижимости поражает не только стоимостью жилья, но и тем, что находятся желающие такие деньги платить. Об очередном предложении, которое, по...
 
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