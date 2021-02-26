ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Появились первые снимки салона семиместной Hyundai Creta

26.02.2021 11:59 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В распоряжении индийского издания Autocar оказались первые шпионские фотографии салона семиместной модификации кроссовера Creta второго поколения. Такой автомобиль будут продавать под отдельным названием Alcazar, сообщает Autonews.


Предположительно, Hyundai Alcazar предложат в стандартном семиместном исполнении, а также с салоном с шестью посадочными местами. На снимках показана именно последняя версия, где на втором ряду расположатся раздельные капитанские кресла. Между ними заметен большой подлокотник с вещевым отсеком, двумя подстаканниками и беспроводной зарядной станцией для смартфонов. Как ожидается, сиденья среднего ряда получат функцию складывания ради увеличения грузового пространства в салоне.


Ранее в Hyundai официально подтвердили, что новый кроссовер с тремя рядами сидений получит название Alcazar — в честь средневековых дворцов Испании и Португалии, которые были построены в эпоху правления арабов. Что касается внешности, то Hyundai Alcazar будет отличаться от обычной Creta радиаторной решеткой, бамперами и дизайном колесных дисков.

В моторной гамме изменений не произойдет. Она будет представлена 1,5-литровым бензиновым атмосферником мощностью 115 л. с. и турбодизелем такого же рабочего объема и отдачи. На вершине линейки будет 1,4-литровая бензиновая наддувная «четверка», выдающая 140 лошадиных сил. Трансмиссии — шестиступенчатая «механика», вариатор и семидиапазонный «робот» с двумя сцеплениями.


Премьера Hyundai Alcazar состоится ближе к середине 2021 года. Появится ли такой автомобиль за пределами Индии, пока неизвестно.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Hyundai выпустит трехрядную версию кроссовера Creta второго поколения, которую назовут в честь средневековых дворцов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Samsung Galaxy A32 с большой батареей и экраном на 90 Гц стоит 270 долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by