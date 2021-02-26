Появились первые снимки салона семиместной Hyundai Creta

Источник материала: Tut.by

В распоряжении индийского издания Autocar оказались первые шпионские фотографии салона семиместной модификации кроссовера Creta второго поколения. Такой автомобиль будут продавать под отдельным названием Alcazar, сообщает Autonews .





Предположительно, Hyundai Alcazar предложат в стандартном семиместном исполнении, а также с салоном с шестью посадочными местами. На снимках показана именно последняя версия, где на втором ряду расположатся раздельные капитанские кресла. Между ними заметен большой подлокотник с вещевым отсеком, двумя подстаканниками и беспроводной зарядной станцией для смартфонов. Как ожидается, сиденья среднего ряда получат функцию складывания ради увеличения грузового пространства в салоне.





Ранее в Hyundai официально подтвердили, что новый кроссовер с тремя рядами сидений получит название Alcazar — в честь средневековых дворцов Испании и Португалии, которые были построены в эпоху правления арабов. Что касается внешности, то Hyundai Alcazar будет отличаться от обычной Creta радиаторной решеткой, бамперами и дизайном колесных дисков.

В моторной гамме изменений не произойдет. Она будет представлена 1,5-литровым бензиновым атмосферником мощностью 115 л. с. и турбодизелем такого же рабочего объема и отдачи. На вершине линейки будет 1,4-литровая бензиновая наддувная «четверка», выдающая 140 лошадиных сил. Трансмиссии — шестиступенчатая «механика», вариатор и семидиапазонный «робот» с двумя сцеплениями.





Премьера Hyundai Alcazar состоится ближе к середине 2021 года. Появится ли такой автомобиль за пределами Индии, пока неизвестно.