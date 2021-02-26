Samsung Galaxy A32 с большой батареей и экраном на 90 Гц стоит 270 долларов

Источник материала: Tut.by

Samsung официально представила новый смартфон среднего уровня Galaxy A32. Об этом говорится на российской странице сайта компании .





Устройство для рынка РФ (а значит, и для Беларуси) может работать только в LTE-сетях. В активе также экран на 6,4 дюйма с AMOLED-матрицей разрешения Full HD+, максимальной яркостью в 800 вит, а также частотой обновления до 90 Гц. Панель прикрыта защитным стеклом Gorilla Glass 5.

Процессором выступает MediaTek Helio G80 (12-нм техпроцесс). Оперативной памяти бывает 4,6 или 8 ГБ, постоянной — 64 или 128 ГБ. Не отказались и от карт памяти формата microSD. Операционная система — Android 11 с оболочкой One UI 3. А еще девайс поддерживает установку двух SIM-карт. Сканер отпечатков пальцев встроен прямо в экран. Батарея — на 5000 мАч, есть 15-ваттная проводная зарядка. Присутствует также 3,5-мм разъем для наушников.





Основная камера на задней стороне девайса включает модули на 64 Мп, 8 Мп (ширик), 5 Мп и 5 Мп (глубина и макро). Фронтальная камера — 20 Мп.

Стартовая цена устройства в России — 19 990 российских рублей, или около 270 долларов.