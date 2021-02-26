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Александр Лукашенко и глава МОК Томас Бах. Фото: president.gov.by

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко добровольно ушел с поста президента В Национальном олимпийском комитете Беларуси прошли выборы президента.

В Национальном олимпийском комитете (НОК) Беларуси прошли выборы президента. Главной интригой было, останется ли на своем посту глава ведомства Александр Лукашенко, пишетушел с поста. Новым главой НОК стал уже бывший первый вице-президентОн стал третьим президентом НОК Беларуси. С момента основания Национальным олимпийским комитетом Республики Беларусь руководил(1991−1996). В мае 1997 года НОК Беларуси возглавил Александр Лукашенко, который занимал этот пост до сегодняшнего дня.Вопроса перевыборов, возможно, и не стояло, если бы не давление со стороны Международного олимпийского комитета в связи с репрессиями по отношению к белорусским спортсменам.Еще в декабре Исполком МОК постановил, что «нынешнее руководство НОК должным образом не защитило белорусских спортсменов от политической дискриминации», что противоречит Олимпийской хартии, и ввел санкции в отношении НОК Беларуси.Санкции включали запрет Александру Лукашенко, главе НОК, его старшему сыну Виктору, первому вице-президенту НОК, а также другим членам исполкома НОК посещать Токио-2020 и прекращение любой финансовой поддержки этой организации.На последнем заседании исполкома МОК глава комитетазаявил, что они следят за ситуацией вокруг выборов в НОК Беларуси и уже после будут обсуждать свои возможные дальнейшие действия.Ранее британское издание Inside the Games сообщало, что если исполком МОК решит, что спортсмены, протестующие против Лукашенко, по-прежнему подвергаются дискриминации, могут быть приняты дальнейшие меры, в том числе отстранение Национального олимпийского комитета, что вынудит спортсменов выступать под нейтральным олимпийским флагом.