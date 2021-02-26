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Лукашенко добровольно ушел с поста президента

26.02.2021 11:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Лукашенко добровольно ушел с поста президента
Александр Лукашенко и глава МОК Томас Бах. Фото: president.gov.by
Правда, пока только Национального олимпийского комитета. Новым главой НОК стал Виктор Лукашенко.

В Национальном олимпийском комитете (НОК) Беларуси прошли выборы президента. Главной интригой было, останется ли на своем посту глава ведомства Александр Лукашенко, пишет TUT.BY.

Александр Лукашенко ушел с поста. Новым главой НОК стал уже бывший первый вице-президент Виктор Лукашенко.

Он стал третьим президентом НОК Беларуси. С момента основания Национальным олимпийским комитетом Республики Беларусь руководил Владимир Рыженков (1991−1996). В мае 1997 года НОК Беларуси возглавил Александр Лукашенко, который занимал этот пост до сегодняшнего дня.

Вопроса перевыборов, возможно, и не стояло, если бы не давление со стороны Международного олимпийского комитета в связи с репрессиями по отношению к белорусским спортсменам.

Еще в декабре Исполком МОК постановил, что «нынешнее руководство НОК должным образом не защитило белорусских спортсменов от политической дискриминации», что противоречит Олимпийской хартии, и ввел санкции в отношении НОК Беларуси.

Санкции включали запрет Александру Лукашенко, главе НОК, его старшему сыну Виктору, первому вице-президенту НОК, а также другим членам исполкома НОК посещать Токио-2020 и прекращение любой финансовой поддержки этой организации.

На последнем заседании исполкома МОК глава комитета Томас Бах заявил, что они следят за ситуацией вокруг выборов в НОК Беларуси и уже после будут обсуждать свои возможные дальнейшие действия.

Ранее британское издание Inside the Games сообщало, что если исполком МОК решит, что спортсмены, протестующие против Лукашенко, по-прежнему подвергаются дискриминации, могут быть приняты дальнейшие меры, в том числе отстранение Национального олимпийского комитета, что вынудит спортсменов выступать под нейтральным олимпийским флагом.
 
 
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В Национальном олимпийском комитете Беларуси прошли выборы президента.
 
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