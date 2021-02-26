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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так “Бавария” и “Челси” добились гостевых побед Матч в Риме показал, что “Бавария” достаточно хороша для уверенной победы, когда ей необходимо.

Мюнхенскую “Баварию” перед игрой с римским “Лацио” считали фаворитом, но с оговорками. Два последних матча клуб провел неудачно, сыграв вничью 3:3 с “Арминией”, а затем уступил 1:2 “Айнтрахту”, и некоторые заговорили о проблемах немецкого гранда.Но матч в Риме показал, что “Бавария” достаточно хороша для уверенной победы, когда ей необходимо. Уже на 10-й минуте команда Флика открыла счет - защитник небрежно отдал пас назад, карауливший рядом Левандовски его перехватил и без труда переиграл Пепе Рейну.В середине тайма мюнхенцы забили второй мяч. Горецки нашел пасом оставленного на секунду без присмотра Мусиалу, который точно пробил в противоположный от вратаря угол. На 42-й минуте Коман промчался к штрафной римлян от своей половины поля и плотно пробил. Рейна спас ворота, однако на добивании первый оказался Лерой Сане - 0:3.В начале второго тайма команды обменялись голами. Сане в быстрой контратаке прошел по флангу и прострелил на Альфонсо Дэвиса. Ачерби пытался мяч перехватить, но в итоге отправил в собственные ворота. Спустя пару минут защитники “Баварии” позволил пробить Хоакину Корреа и нападающий отыграв один мяч.В дальнейшем немецкая команда не давала сопернику особых возможностей, а вот римляне едва не привезли себе еще один гол. Рейна неудачно выбил мяч, Мусиала тут же доставил его Левандовски, но вратарь исправил свою ошибку. Гостевая победа 1:4 и “Бавария”, наряду с “ПСЖ”, задачу выхода в четвертьфинал почти решила.В тот же день свой матч ⅛ финала провели в Бухаресте “Атлетико” и “Челси”. Команда Симеоне считалась номинальными хозяевами, но из-за карантина сыграть в Испании не смогла. Лидирующий в чемпионате “Атлетико” нафаворитом считался лишь с небольшим перевесом - как и “Бавария”, мадридский клуб в двух последних матчах добыл всего одно очко.И, похоже, что испанский клуб действительно столкнулся с неизбежной на длинных дистанциях потерей формы. “Атлетико” выдал неплохой старт, создав пару опасных моментов, но “Челси” постепенно перехватил инициативу. Реализовать игровое преимущество удалось во втором тайме, когда Оливье Жиру великолепным ударом через себя забил единственный гол.