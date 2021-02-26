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НАУ: «Лукашенко и спортивные чиновники живут в другой реальности»

26.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Ответственный в Национальном антикризисном управлении за молодежную политику и спорт высказался о выборах нового президента НОК Беларуси, где спустя 23 года Александра Лукашенко сменил его старший сын Виктор. Оба, напомним, находятся под санкциями МОК.

Именно из-за этих выборов Международный олимпийский комитет пока не принял финальное решение по тому, что делать дальше с Беларусью – это был шанс для НОК Беларуси исправить ситуацию. Но Лукашенко и спортивные чиновники, видимо, живут в другой реальности, – заявил Вадим Кривошеев. – Уверен, что это будет сигналом для МОК, чтобы не только продлить, но и ужесточить санкции против Беларуси.

Представитель НАУ напомнил, что национальной сборной наверняка придется выступать на Олимпиаде в Токио под нейтральным флагом:

– И это еще не самое страшное, чем может ответить Международный комитет на бездействие НОК Беларуси и грубое нарушения им Олимпийской хартии.

Кривошеев подытожил, что вместе с Белорусским фондом спортивной солидарности продолжит работу над тем, чтобы права всех спортсменов, независимо от их спортивных достижений, а также права спортивных специалистов соблюдались НОК Беларуси, национальными спортивными федерациями и другими спортивными организациями.

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Ответственный в Национальном антикризисном управлении за молодежную политику и спорт высказался о выборах нового президента НОК Беларуси, где спустя 23 года...
 
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