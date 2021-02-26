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НАУ: «Лукашенко и спортивные чиновники живут в другой реальности»
26.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Ответственный в Национальном антикризисном управлении за молодежную политику и спорт высказался о выборах нового президента НОК Беларуси, где спустя 23 года Александра Лукашенко сменил его старший сын Виктор. Оба, напомним, находятся под санкциями МОК.
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Представитель НАУ напомнил, что национальной сборной наверняка придется выступать на Олимпиаде в Токио под нейтральным флагом:
– И это еще не самое страшное, чем может ответить Международный комитет на бездействие НОК Беларуси и грубое нарушения им Олимпийской хартии.
Кривошеев подытожил, что вместе с Белорусским фондом спортивной солидарности продолжит работу над тем, чтобы права всех спортсменов, независимо от их спортивных достижений, а также права спортивных специалистов соблюдались НОК Беларуси, национальными спортивными федерациями и другими спортивными организациями.
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Ответственный в Национальном антикризисном управлении за молодежную политику и спорт высказался о выборах нового президента НОК Беларуси, где спустя 23 года...
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