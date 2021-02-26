Главное в пятницу. У редактора «Виртуального Бреста» прошел обыск, сотрудники белорусского «Пресс-клуба» записали видеообращение

Источник материала: Onliner

Итак, неделя подходит к концу, а политические новости не заканчиваются. Пятничное утро началось с обыска у редактора «Виртуального Бреста». В то же время сотрудники Press Club Belarus записали видео в поддержку своих задержанных коллег. Традиционно рассказываем обо всех этих событиях в нашей хронике.

У редактора «Виртуального Бреста» прошел обыск

К Андрею Кухарчику, редактору портала «Виртуальный Брест», пришли с обыском утром 26 февраля, сообщает БАЖ.

После 11 утра стало известно, что к Кухарчику приходила милиция, с собой у сотрудников было постановление СК об обыске. По предварительной информации, речь идет о «хороводном» деле, ищут фото. У Кухарчика забрали компьютер, телефон и несколько старых винчестеров.

В августе прошлого года «Виртуальный Брест» попал в список ресурсов, доступ к которым по приказу Министерства информации был заблокирован на территории Беларуси.





Сотрудники белорусского «Пресс-клуба» записали видео в поддержку коллег

Сегодня коллеги Аллы Шарко, Юлии Слуцкой, Сергея Ольшевского и Петра Слуцкого записали видеообращение.

«Уже два месяца в СИЗО на Володарского сидят наши коллеги. Они останутся там еще минимум на два месяца, — говорится в видеообращении. — Они встретили за решеткой Новый год, там же встретят и весну».

(будет дополнено)