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Главное в пятницу. У редактора «Виртуального Бреста» прошел обыск, сотрудники белорусского «Пресс-клуба» записали видеообращение
Источник материала: Onliner
Итак, неделя подходит к концу, а политические новости не заканчиваются. Пятничное утро началось с обыска у редактора «Виртуального Бреста». В то же время сотрудники Press Club Belarus записали видео в поддержку своих задержанных коллег. Традиционно рассказываем обо всех этих событиях в нашей хронике.
У редактора «Виртуального Бреста» прошел обыск
К Андрею Кухарчику, редактору портала «Виртуальный Брест», пришли с обыском утром 26 февраля,
После 11 утра стало известно, что к Кухарчику приходила милиция, с собой у сотрудников было постановление СК об обыске. По предварительной информации, речь идет о «хороводном» деле, ищут фото. У Кухарчика забрали компьютер, телефон и несколько старых винчестеров.
В августе прошлого года «Виртуальный Брест» попал в список ресурсов, доступ к которым по приказу Министерства информации был заблокирован на территории Беларуси.
Сотрудники белорусского «Пресс-клуба» записали видео в поддержку коллег
Сегодня коллеги Аллы Шарко, Юлии Слуцкой, Сергея Ольшевского и Петра Слуцкого записали видеообращение.
«Уже два месяца в СИЗО на Володарского сидят наши коллеги. Они останутся там еще минимум на два месяца, — говорится в видеообращении. — Они встретили за решеткой Новый год, там же встретят и весну».
(будет дополнено)
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Главное в пятницу. У редактора «Виртуального Бреста» прошел обыск, сотрудники белорусского «Пресс-клуба» записали видеообращение
Итак, неделя подходит к концу, а политические новости не заканчиваются. Пятничное утро началось с обыска у редактора «Виртуального Бреста». В то же время...
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