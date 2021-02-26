Воры украли двух собак Леди Гаги и серьезно ранили их выгульщика

Источник материала: Tut.by

Воры украли двух французских бульдогов Леди Гаги и серьезно ранили их выгульщика, пока звезда находилась в Риме на съемке фильма, сообщает Hello!

У Леди Гаги дома жили сразу три французских бульдога: Коджи, Мисс Азия и Густаво. На время своих отъездов Гага доверяет любимцев их выгульщику, 30-летнему Райану Фишеру.



Фото из Instagram Леди Гаги

Сейчас она находится в Риме на съемках нового фильма House Of Gucci — криминальной драмы Ридли Скотта об убийстве внука основателя модного дома Gucci Маурицио Гуччи. Леди Гага исполнит в нем роль бывшей жены Гуччи Патриции Реджани, которая наняла киллеров.

Около 22.00 среды, 24 февраля (по Минску это вечер четверга), Райан, как обычно, выгуливал собак в районе Западного Голливуда около своего дома. В какой-то момент неизвестные напали на мужчину, четыре раза выстрелили в грудь, после чего взяли двух собак — Коджи и Густаво — и увезли их в неизвестном направлении



Кадр из трансляции телеканала ABC

Приехавшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили, что мужчина дышит. Его на скорой доставили в больницу в тяжелом состоянии. Третью собаку, Мисс Азию, полицейские чуть позже нашли на соседней улице.

По словам пресс-службы правоохранительных органов, на выгульщика напали двое мужчин, они скрылись с места преступления на белом BMW. При этом не уточняется, специально ли они решили украсть собак, которые принадлежат Леди Гаге, или их выбор был случаен. Сама певица пока никак не прокомментировала инцидент.

Специалисты говорят, что французские бульдоги — одна из самых популярных и дорогих пород в наши дни. В среднем они стоят от 1,5 до 3 тысяч долларов, но, если собака с хорошей родословной, ее цена может достигать 10 тысяч долларов.