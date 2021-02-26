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«Подсидел папку»: как соцсети восприняли новость о том, что Лукашенко сделал сына президентом

26.02.2021 12:47 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Вы не поверите, но Лукашенко больше не президент. Не президент Национального олимпийского комитета (НОК). Сегодня там прошли выборы, и главой НОК стал Виктор Лукашенко, который ранее занимал в НОК должность первого вице-президента. Ее уже упразднили. 

Зачем нужна была рокировка? 

Есть несколько причин. Первая, как пишет TUT.by, – давление со стороны Международного олимпийского комитета (МОК), которое началось из-за репрессий над беларускими спортсменами. 

В декабре МОК сделал заявление, что «нынешнее руководство НОК должным образом не защитило беларуских спортсменов от политической дискриминации», что противоречит Олимпийской хартии, и ввел санкции в отношении НОК Беларуси. Санкции включали запрет Александру Лукашенко, главе НОК, его старшему сыну Виктору, а также другим членам исполкома НОК посещать Токио-2020. 

Вторая возможная причина – риск, что на олимпиаде в Токио беларуским спортсменам не разрешат выступать под красно-зеленым флагом, только под нейтральным олимпийским флагом. Такой исход событий возможен, если исполком МОК решит, что спортсмены, протестующие против Лукашенко, по-прежнему подвергаются дискриминации. 

Как реагируют соцсети 

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