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«Подсидел папку»: как соцсети восприняли новость о том, что Лукашенко сделал сына президентом
Источник материала: KYKY>
Вы не поверите, но Лукашенко больше не президент. Не президент Национального олимпийского комитета (НОК). Сегодня там прошли выборы, и главой НОК стал Виктор Лукашенко, который ранее занимал в НОК должность первого вице-президента. Ее уже упразднили.
Зачем нужна была рокировка?
Есть несколько причин. Первая, как
В декабре МОК сделал заявление, что «нынешнее руководство НОК должным образом не защитило беларуских спортсменов от политической дискриминации», что противоречит Олимпийской хартии, и ввел санкции в отношении НОК Беларуси. Санкции включали запрет Александру Лукашенко, главе НОК, его старшему сыну Виктору, а также другим членам исполкома НОК посещать Токио-2020.
Вторая возможная причина – риск, что на олимпиаде в Токио беларуским спортсменам не разрешат выступать под красно-зеленым флагом, только под нейтральным олимпийским флагом. Такой исход событий возможен, если исполком МОК решит, что спортсмены, протестующие против Лукашенко, по-прежнему подвергаются дискриминации.
Как реагируют соцсети
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