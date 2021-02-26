«Подсидел папку»: как соцсети восприняли новость о том, что Лукашенко сделал сына президентом

Источник материала: KYKY

Вы не поверите, но Лукашенко больше не президент. Не президент Национального олимпийского комитета (НОК). Сегодня там прошли выборы, и главой НОК стал Виктор Лукашенко, который ранее занимал в НОК должность первого вице-президента. Ее уже упразднили.

Зачем нужна была рокировка?

Есть несколько причин. Первая, как пишет TUT.by, – давление со стороны Международного олимпийского комитета (МОК), которое началось из-за репрессий над беларускими спортсменами.

В декабре МОК сделал заявление, что «нынешнее руководство НОК должным образом не защитило беларуских спортсменов от политической дискриминации», что противоречит Олимпийской хартии, и ввел санкции в отношении НОК Беларуси. Санкции включали запрет Александру Лукашенко, главе НОК, его старшему сыну Виктору, а также другим членам исполкома НОК посещать Токио-2020.

Вторая возможная причина – риск, что на олимпиаде в Токио беларуским спортсменам не разрешат выступать под красно-зеленым флагом, только под нейтральным олимпийским флагом. Такой исход событий возможен, если исполком МОК решит, что спортсмены, протестующие против Лукашенко, по-прежнему подвергаются дискриминации.

Как реагируют соцсети

-Я вам обещал покинуть пост президента, когда протесты стихнут - я покинул. — Gypsynkov (@gypsynkov) February 26, 2021

Як нечакана. Акрамя лукашенак ніхто не можа кіраваць там, дзе ёсць пасада прэзідэнта:) — Polišuk (@polishuk_by) February 26, 2021

Вот она сменяемость власти в Беларуси)) — Andrei_Chi (@chistyand) February 26, 2021

Вы хотели перемен?!?!!?!!?? — Андрей (@Archvile_by) February 26, 2021

Подсидел всё-таки Виктор папку. — Ivan Radziankou (@Veterrr) February 26, 2021