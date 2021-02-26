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Вооруженный грабитель напал на выгульщика собак Леди Гаги. Он ранил мужчину и похитил двух французских бульдогов
Источник материала: ОНТ
24 февраля вечером злоумышленник напал на выгульщика собак Леди Гаги. Две собаки певицы – французские бульдоги по кличке Густав и Коджи – были похищены. Об этом со ссылкой на местный департамент полиции
Уточняется, что инцидент произошел в Голливуде. На видео, снятом одной из камер уличного наблюдения, видно, как преступник выстрелил из пистолета в выгульщика собак. После этого злоумышленник забрал псов и уехал на белой машине.
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Variety подчеркивает, что Леди Гага выразила готовность предложить $500 тысяч долларов за возвращение ее собак.
The Independent
Фото: Dpa/Legion Media
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Вооруженный грабитель напал на выгульщика собак Леди Гаги. Он ранил мужчину и похитил двух французских бульдогов
24 февраля вечером злоумышленник напал на выгульщика собак Леди Гаги. Две собаки певицы – французские бульдоги по кличке Густав и Коджи – были похищены. Об этом со...
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