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Вооруженный грабитель напал на выгульщика собак Леди Гаги. Он ранил мужчину и похитил двух французских бульдогов

26.02.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вооруженный грабитель напал на выгульщика собак Леди Гаги. Он ранил мужчину и похитил двух французских бульдогов

24 февраля вечером злоумышленник напал на выгульщика собак Леди Гаги. Две собаки певицы – французские бульдоги по кличке Густав и Коджи – были похищены. Об этом со ссылкой на местный департамент полиции информирует Variety.

Уточняется, что инцидент произошел в Голливуде. На видео, снятом одной из камер уличного наблюдения, видно, как преступник выстрелил из пистолета в выгульщика собак. После этого злоумышленник забрал псов и уехал на белой машине.

Как уточняет Associated Press, двое мужчин требовали у потерпевшего отдать собак и не сопротивляться. Так как пострадавший пытался бороться, в него выстрелили.

По сведениям Page Six раненый мужчина был госпитализирован.

Variety подчеркивает, что Леди Гага выразила готовность предложить $500 тысяч долларов за возвращение ее собак.

The Independent отмечает, что всего на месте происшествия было три пса известной певицы. Третья собака – по кличке Мисс Азия – сумела сбежать от похитителей. Вскоре животное нашли на месте происшествия.

Фото: Dpa/Legion Media

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24 февраля вечером злоумышленник напал на выгульщика собак Леди Гаги. Две собаки певицы – французские бульдоги по кличке Густав и Коджи – были похищены. Об этом со...
 
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