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Более 300 учениц похищены из школы-интерната в Нигерии
Источник материала: ОНТ
26 февраля в Джангебе (Нигерия) из средней школы-интерната для девочек группой вооруженных лиц были похищены более 300 учениц. Об этом
Злоумышленники на мотоциклах и внедорожниках прибыли к зданию школы-интерната ночью. На некоторых из нападавших была форма сотрудников государственной службы безопасности. Школьниц вывели на улицу и увезли в неизвестном направлении.
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Фото: Reuters
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26 февраля в Джангебе (Нигерия) из средней школы-интерната для девочек группой вооруженных лиц были похищены более 300 учениц. Об этом информирует BBC. Злоумышленники...
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