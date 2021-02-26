Более 300 учениц похищены из школы-интерната в Нигерии

Источник материала: ОНТ

26 февраля в Джангебе (Нигерия) из средней школы-интерната для девочек группой вооруженных лиц были похищены более 300 учениц. Об этом информирует BBC.

Злоумышленники на мотоциклах и внедорожниках прибыли к зданию школы-интерната ночью. На некоторых из нападавших была форма сотрудников государственной службы безопасности. Школьниц вывели на улицу и увезли в неизвестном направлении.

Как уточняет The Punch, факт похищения детей подтвержден местными властями.

Фото: Reuters

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