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Небывалый ажиотаж начался на белорусских СТО в преддверии вступления в силу новой системы фиксации нарушений
Источник материала: ОНТ
Колоны из сотни автомобилей и ни одной свободной минуты. На белорусских станциях технического обслуживания небывалый ажиотаж.
Работать приходится с восьми до восьми, в несколько смен. На некоторых станциях принимают по несколько линий. Водителей просят четко следовать правилам и рекомендациям, чтобы не затягивать процесс. Сотрудники стараются обслуживать транспортные средства максимально быстро – на машину уходит 10-15 минут, но все равно очереди короче не становятся. Такого не было ни в прошлом, ни в позапрошлом году. А причина в том, что многие водители ездили без техосмотра, не желая платить дорожный сбор. И сейчас, когда от техосмотра отвязали пошлину, и с 1 марта начнет действовать новая система фиксации нарушений, многие ринулись на СТО, создав неудобства, прежде всего – себе.
Сейчас на дорогах сотрудники Госавтоинспекции усилили контроль – и в основном пока напоминают о необходимости успеть до 1 марта. Потом будут штрафы.
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Небывалый ажиотаж начался на белорусских СТО в преддверии вступления в силу новой системы фиксации нарушений
Колоны из сотни автомобилей и ни одной свободной минуты. На белорусских станциях технического обслуживания небывалый ажиотаж. Работать приходится с восьми до...
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