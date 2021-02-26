ООН вернула гобелен Пикассо с изображением «Герники» Нельсону Рокфеллеру-младшему

Источник материала: ОНТ

ООН вернула гобелен с изображением «Герники» его владельцу Нельсону Рокфеллеру-младшему.

35 лет он висел рядом с залом заседаний Совбеза ООН в штаб-квартире Организации в Нью-Йорке, пока потомки Нельсона Рокфеллера не заявили о желании забрать свою собственность. Сейчас секретариат решает, чем заменить «Гернику».

Гобелен был создан в середине прошлого века с оригинала картины Пабло Пикассо. На кубическом полотне изображены последствия налета немецкой авиации на город Герника во время гражданской войны в Испании. Картина стала символом ужасов войны.

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