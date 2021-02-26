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Небезопасные приправы и специи нашли в торговой сети Лунинецкого района
Источник материала: ОНТ
В торговой сети Лунинецкого района (Брестская область) выявили небезопасные специи и приправы импортного производства. Об этом
Уточняется, что специи и приправы содержали бактерии группы кишечной палочки. Продажу опасной продукции запретили. Предписание об ее изъятии из обращения было направлено импортерам.
Фото: Брестская областная инспекция Госстандарта
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В торговой сети Лунинецкого района (Брестская область) выявили небезопасные специи и приправы импортного производства. Об этом информирует сайт райисполкома....
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