Посол Беларуси в Китае обсудил вопросы сотрудничества с руководством корпорации «Синофарм»

Источник материала: ОНТ

Беларусь и Китай продолжат взаимодействие в борьбе с короновирусом. Партнеры подтвердили это на встрече нашего посла в Пекине с руководством корпорации «Синофарм».

Именно она отправила в Минск первую партию китайской вакцины от COVID-19. Сто тысяч доз препарата доставлены нам на минувшей неделе. Наша страна получила вакцину на безвозмездной основе. Это дружественная помощь. Год назад – в начале пандемии – Беларусь одной из первых оказала помощь Китаю, направив туда несколько самолетов с гуманитарным грузом.

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