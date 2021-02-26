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Посол Беларуси в Китае обсудил вопросы сотрудничества с руководством корпорации «Синофарм»
Источник материала: ОНТ
Беларусь и Китай продолжат взаимодействие в борьбе с короновирусом. Партнеры подтвердили это на встрече нашего посла в Пекине с руководством корпорации «Синофарм».
Именно она отправила в Минск первую партию китайской вакцины от COVID-19. Сто тысяч доз препарата доставлены нам на минувшей неделе. Наша страна получила вакцину на безвозмездной основе. Это дружественная помощь. Год назад – в начале пандемии – Беларусь одной из первых оказала помощь Китаю, направив туда несколько самолетов с гуманитарным грузом.
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Беларусь и Китай продолжат взаимодействие в борьбе с короновирусом. Партнеры подтвердили это на встрече нашего посла в Пекине с руководством корпорации...
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