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Виктор Лукашенко избран на пост президента НОК
Источник материала: ОНТ
26 февраля на Олимпийском собрании НОК Виктор Лукашенко был избран президентом Национального олимпийского комитета Беларуси. Об этом
С апреля 2019 года Виктор Лукашенко исполнял обязанности первого вице-президента НОК, а в ноябре того же года был избран на этот пост.
Президентом НОК с мая 1997 года являлся Александр Лукашенко.
Фото: БЕЛТА
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26 февраля на Олимпийском собрании НОК Виктор Лукашенко был избран президентом Национального олимпийского комитета Беларуси. Об этом информирует Telegram-канал «Пул...
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