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Виктор Лукашенко избран на пост президента НОК

26.02.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Виктор Лукашенко избран на пост президента НОК

26 февраля на Олимпийском собрании НОК Виктор Лукашенко был избран президентом Национального олимпийского комитета Беларуси. Об этом информирует Telegram-канал «Пул Первого».

С апреля 2019 года Виктор Лукашенко исполнял обязанности первого вице-президента НОК, а в ноябре того же года был избран на этот пост.

Президентом НОК с мая 1997 года являлся Александр Лукашенко.

Фото: БЕЛТА

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26 февраля на Олимпийском собрании НОК Виктор Лукашенко был избран президентом Национального олимпийского комитета Беларуси. Об этом информирует Telegram-канал «Пул...
 
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