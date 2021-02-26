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В жилом доме в Нижнем Новгороде прогремел взрыв

26.02.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В жилом доме в Нижнем Новгороде прогремел взрыв

В Нижнем Новгороде (Россия) на цокольном этаже девятиэтажного жилого дома прогремел взрыв. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Уточняется, что в суши-баре, расположенном на цокольном этаже девятиэтажки, произошел взрыв газа. В результате происшествия была разрушена часть стены. В квартирах над суши-баром выбиты стекла.

Жителей дома эвакуируют. Территория вокруг здания оцеплена.

Фото: скриншот видео РИА «Новости»

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В Нижнем Новгороде (Россия) на цокольном этаже девятиэтажного жилого дома прогремел взрыв. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление...
 
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