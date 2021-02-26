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Польские предприниматели готовят коллективный иск против Госказначейства

26.02.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Польские предприниматели готовят коллективный иск против Госказначейства

Компенсацию за убытки от антиковидных мер требуют польские предприниматели от властей. К коллективному иску против Госказначейства страны присоединились несколько сотен представителей сферы общественного питания.  

До конца марта Польская гастрономическая торговая палата рассчитывает собрать свыше тысячи подписей. И обещает – это будет самый крупный судебный процесс за последние полвека. Предприниматели требуют признать неконституционным закрытие ресторанов и кафе, а также возместить им убытки за простой – речь о миллиардах злотых. На сегодняшний день, несмотря на некоторое послабление карантинных мер (а в середине февраля открылись гостиницы, театры и кинотеатры), польский общепит по-прежнему на замке. Многие представители этого бизнеса на грани разорения и работают, несмотря на запрет. Полиция периодически устраивает на них облавы.

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Компенсацию за убытки от антиковидных мер требуют польские предприниматели от властей. К коллективному иску против Госказначейства страны присоединились...
 
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