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Лукашенко: на раскачивание белорусского общества известные «спонсоры» не жалеют денег, некоторых спортсменов затянуло в эту воронку
Источник материала: ОНТ
Известные «спонсоры» не жалеют средств на раскачивание белорусского общества. Некоторых спортсменов затянуло в эту воронку. Об этом 26 февраля на Олимпийском собрании НОК заявил Президент Беларуси, президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко,
Глава государства, открывая собрание, отметил, что пришло время вновь обсудить проблемы олимпийского движения и развития спорта, обновить руководство и состав НОК. Но прежде Президент затронул общеполитическую повестку.
При этом Александр Лукашенко
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: на раскачивание белорусского общества известные «спонсоры» не жалеют денег, некоторых спортсменов затянуло в эту воронку
Известные «спонсоры» не жалеют средств на раскачивание белорусского общества. Некоторых спортсменов затянуло в эту воронку. Об этом 26 февраля на Олимпийском...
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